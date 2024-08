All'attrice televisiva Danielle Fishel è stato diagnosticato un cancro al seno.

Conosciuta per il suo ruolo nella sitcom degli anni '90 "Boy Meets World", Danielle Fishel sta attualmente facendo scalpore per un triste voltafaccia. A 43 anni, sta lottando contro il cancro al seno.

Danielle Fishel, l'attrice e madre di due giovani figli, ha recentemente rivelato la sua battaglia contro il cancro al seno in un episodio del suo podcast "Pod Meets World". La diagnosi è arrivata durante una visita di routine, che Fishel ha condiviso con i suoi ascoltatori.

"Ho scoperto di avere la DCIS", ha condiviso Fishel, "che è una forma precoce di cancro al seno". DCIS sta per Carcinoma Duttale in Situ, una forma di crescita cellulare che può potenzialmente evolversi in cancro al seno.

"È estremamente precoce", ha rassicurato Fishel, "È praticamente allo stadio zero. Mi sottoporrò a un intervento per rimuoverlo, alla terapia di follow-up e tornerò in salute". Finora, il suo tumore non si è diffuso nel tessuto mammario circostante.

Fishel Incoraggia le Cure Preventive

"Ho fissato la mia mammografia non appena ho ricevuto il promemoria", ha aggiunto Fishel, sottolineando l'importanza dei controlli tempestivi. Spera che la sua storia serva da promemoria per gli altri di mantenere i loro appuntamenti. "Non possiamo semplicemente trascurare dicendo 'Non ho tempo per questo, l'ho fatto lo scorso anno'", ha sottolineato.

Nata nello stato americano dell'Arizona, Fishel ha acquisito popolarità negli anni '90 grazie a diverse produzioni televisive. Ha apparso in due episodi di "Full House" ma ha raggiunto una significativa riconoscibilità con il ruolo di Topanga Lawrence in "Boy Meets World", dal 1993 al 2000.

Fishel è stata in una relazione con Lance Bass dei NSYNC alla fine degli anni '90. Bass è uscito come gay nel 2006. Nel 2018, hanno annunciato i piani per trasformare la loro relazione passata in un film. Oggi, Fishel è sposata con l'autore Jensen Karp per la seconda volta. La coppia ha due figli, nati nel 2019 e nel 2021.

