All'asta il calco a grandezza naturale della mano della principessa Diana

Il calco in gesso della mano sinistra di Diana, raffigurante la sua fede nuziale, sarà messo all'asta da Reeman Dansie, nella contea inglese dell'Essex.

Il calco, lungo 24 centimetri, è stato realizzato dal famoso scultore croato Oscar Nemon poco prima della sua morte, avvenuta nel 1985, e Diana è stata la sua ultima seduta.

La casa d'aste ha dichiarato che il pezzo è "estremamente raro e ritenuto unico".

L'illustre portfolio di Nemon comprendeva sculture di altri membri della famiglia reale britannica, come la defunta Regina, la Regina Madre e il Principe Filippo. Allo scultore, che si era trasferito in Inghilterra nel 1936, era stato concesso anche uno studio a St James Palace a Londra, dove è stato realizzato il calco di Diana.

L'amministratore delegato della Reeman Dansie, James Grinter, ha definito il calco una "bellezza delicata".

"Ha una presenza meravigliosa", ha dichiarato alla CNN.

La casa d'aste ha dichiarato che il calco apparteneva all'assistente di Nemon, la scultrice Karin Churchill, che ne era anche la fonditrice.

I calchi sono generalmente realizzati ponendo qualcosa - in questo caso la mano sinistra di Diana - in un bagno di silicone liquido che si solidifica formando uno stampo. Lo stampo viene poi riempito di gesso di Parigi che, una volta indurito, costituisce il calco.

A 25 anni dalla sua morte, gli oggetti appartenuti all'ex Principessa del Galles che vanno all'asta suscitano di solito un notevole interesse da parte del pubblico. In agosto, la Ford Escort RS Turbo Series 1 di Diana è stata venduta per 724.500 sterline (851.070 dollari), mentre l'anno scorso una fetta della torta nuziale di Carlo e Diana del 1981 è stata venduta all'asta per un prezzo inaspettato di 1.850 sterline (2.565 dollari).

L'8 novembre sarà messo all'asta anche il calco a grandezza naturale della mano destra di Sir Winston Churchill, primo ministro britannico durante la Seconda Guerra Mondiale, realizzato da Nemon, che si stima possa raggiungere le 7.000 sterline (8.049 dollari).

Fonte: edition.cnn.com