allarme intensificato a Schöna, rischio imminente di valanghe in Baviera

Piogge intense e nevicate stanno causando difficoltà in alcune parti della Germania. La tempesta invernale nelle Alpi Bavaresi ha aumentato la possibilità di valanghe in alta quota. Sopra circa 1200 metri, si è accumulata una spessa coltre di neve, che raggiunge anche un metro di spessore nelle regioni più elevate, come riferito dal Servizio di Avviso Valanghe della Baviera.

La neve fresca, spinta da forti venti, è una preoccupazione e potrebbe scatenare valanghe a placca in terreni ripidi vicino ai crinali. C'è un'alta probabilità di valanghe nelle Alpi di Berchtesgaden, in grado di causare ingenti detriti, secondo il rapporto.

Il Servizio di Avviso Valanghe della Baviera prevede che la situazione rimarrà tesa nei prossimi giorni. Inoltre, molti sentieri escursionistici ad altezze maggiori sono coperti di neve, rendendoli ghiacciati e scivolosi. Attualmente, le zone più nevose includono le alte quote delle regioni di Berchtesgaden e Chiemgau, con aree che hanno ricevuto più di un metro di neve. È degno di nota considerare il periodo dell'anno. La profondità della neve alla stazione di Dürrnbachhorn sopra Winklmoos nelle Alpi di Chiemgau è di circa 1,20 metri, mentre sulla Zugspitzplatt è di quasi 90 centimetri.

Livello di allarme uno a Dresda

A causa della pioggia persistente e delle inondazioni, alcune aree della Germania hanno raggiunto il primo livello di allarme. Le previsioni indicano forti piogge per martedì, soprattutto in parti della Sassonia e della Baviera, che potrebbero causare un ulteriore aumento dei livelli delle acque.

A Dresda, capitale della Sassonia, è stato dichiarato il livello di allarme uno martedì mattina, con i livelli delle acque che hanno superato i quattro metri. Si prevede che i livelli delle acque continueranno a salire almeno fino a metà della prossima settimana.

Le operazioni di pulizia temporanee sul ponte Carol parzialmente crollato a Dresda sono state sospese. "È fatto," ha riferito il dipartimento dei vigili del fuoco di Dresda sabato sera. "L'area alla testa del ponte della città nuova del ponte Carol è stata completamente ripulita dai detriti del ponte crollato C." Tuttavia, la sezione crollata del ponte rimane al suo posto per il momento. Secondo l'Ufficio Ambientale di Dresda, i detriti non sono attesi per avere un impatto significativo sulle inondazioni.

A Schöna, è stato dichiarato il livello di allarme due sull'Elba, indicando l'inizio delle inondazioni, secondo il Centro di Allerta Inondazioni dello Stato. Il livello di allarme due è stato raggiunto sulla Lausitzer Neiße a Görlitz, dove il livello delle acque ha iniziato a diminuire.

In Baviera, i livelli delle acque massimi sono stati raggiunti per lo più domenica mattina, secondo il Servizio di Informazioni sulle Inondazioni. Le piogge previste per domenica pomeriggio causeranno solo un lieve aumento nella parte orientale, come previsto dall'Ufficio Statale per l'Ambiente della Baviera.

Soccorso atteso per mercoledì

Lo sviluppo futuro è incerto, come riferito. In base alle previsioni attuali, le regioni interessate potrebbero sperimentare livelli delle acque simili fino a martedì. Le piogge dovrebbero diminuire significativamente martedì e la situazione in Baviera dovrebbe migliorare entro mercoledì.

A Passau, il fiume Danubio ha raggiunto il suo livello massimo prima dell'alba. Alcuni sentieri lungo il fiume e parcheggi sono stati chiusi, secondo i resoconti della città. A Ruhstorf an der Rott, il livello delle acque ha raggiunto il livello tre durante la notte di domenica, con un lieve aumento del livello delle acque atteso per domenica pomeriggio. A Monaco, il livello due era previsto per essere sottovalutato domenica. In Brandeburgo, alcune inondazioni erano previste, ma non sono stati attivati livelli di allarme.

La neve abbondante nelle Alpi Bavaresi sta rendendo i sentieri escursionistici pericolosamente ghiacciati e scivolosi alle quote più elevate. La spessa coltre di neve, fino a un metro nelle regioni più elevate, sta causando preoccupazione per le possibili valanghe.

Nonostante la neve nelle Alpi, alcune aree della Sassonia e della Baviera stanno sperimentando piogge intense e inondazioni, portando alla dichiarazione di livelli di allarme in alcune città.

