Alla vigilia del processo, Newsmax e Smartmatic risolvono la loro controversia sulla diffamazione delle elezioni del 2020.

Il network pro-Trump Newsmax e la società di tecnologia elettorale Smartmatic hanno risolto in modo inaspettato una causa per diffamazione relativa alle elezioni del 2020 giovedì, evitando un processo ad alto rischio.

I dettagli dell'accordo non sono stati resi noti immediatamente. L'accordo è stato annunciato poche ore dopo l'inizio della selezione della giuria in un'aula di Wilmington, Delaware, con gli argomenti di apertura previsti per lunedì. Entrambe le parti e il tribunale hanno dichiarato l'accordo nel pomeriggio.

Newsmax si è detta lieta di annunciare la risoluzione della causa Smartmatic attraverso un accordo confidenziale, come dichiarato in una loro dichiarazione.

L'avvocato di Smartmatic, Erik Connolly, ha espresso lo stesso sentimento, dicendo: "Smartmatic è estremamente soddisfatta del completamento del caso Newsmax".

Connolly ha aggiunto: "Mentire al pubblico americano ha conseguenze. Smartmatic non si fermerà finché non saranno ritenuti responsabili coloro che sono coinvolti".

Questo processo molto atteso sarebbe stato il primo di numerosi processi ad alto profilo contro le compagnie dei media di destra a raggiungere una giuria, con l'obiettivo di stabilire se Newsmax aveva diffamato Smartmatic diffondendo false accuse secondo cui la società aveva manipolato i risultati delle elezioni del 2020 a discapito di Donald Trump.

Newsmax ha negato qualsiasi illecito, sostenendo il proprio diritto di proteggere la propria copertura attraverso il Primo Emendamento.

I negoziati per un accordo si erano interrotti in precedenza, ma sono ripresi intensamente giovedì mattina. I team legali erano assenti dall'aula del tribunale durante le trattative private, come ha riferito una fonte a CNN.

Una sconfitta in tribunale avrebbe potuto imporsi a Newsmax obbligazioni finanziarie significative, per un importo di decine di milioni di dollari, potenzialmente mettendo a rischio la piccola rete via cavo.

Cooper, un avvocato di Newsmax, aveva notato in precedenza che si trattava di un "caso bet-your-company" per Newsmax.

Tuttavia, man mano che il processo si avvicinava, la posizione di Smartmatic si è notevolmente indebolita, aumentando la possibilità di un accordo.

Smartmatic ha sostenuto che le informazioni false diffuse da Newsmax, Fox News e altri alleati di Trump hanno rovinato la sua reputazione e causato alla società miliardi di dollari di perdite. Tuttavia, il team legale di Smartmatic ha ridotto la richiesta di risarcimenti a circa 370 milioni di dollari, riducendo le proprie richieste di quasi un miliardo di dollari, secondo le dichiarazioni di entrambe le parti.

Questa riduzione è stata in parte influenzata dal giudice della Corte Superiore del Delaware Eric Davis, che ha stabilito lunedì che Smartmatic poteva cercare solo il risarcimento per le perdite verificabili, escludendo la possibilità di ulteriori "danni punitivi" che avrebbero potuto portare a un notevole importo di risarcimento.

Smartmatic ha anche abbandonato la richiesta di risarcimento per le potenziali perdite oltre il 2023, poiché ciò avrebbe potuto portare a testimonianze potenzialmente dannose concernenti gli esecutivi di Smartmatic che potrebbero essere incriminati quest'anno in uno scandalo di corruzione nelle Filippine (Smartmatic nega qualsiasi coinvolgimento criminale).

"Gli accordi sono un esito comune nei processi civili, particolarmente quando si avvicinano le procedure del processo", ha dichiarato Eric Robinson, esperto di diritto dei media che insegna all'Università della Carolina del Sud. "Questo è anche tipico dei casi di diffamazione come questo. Spesso è più sensato accordarsi invece di sostenere le spese di un processo e possibili appelli."

L'accordo segna l'ultima di una serie di cause per diffamazione relative alle elezioni del 2020 che hanno raggiunto un accordo extragiudiziale prima del processo. In particolare, Fox News ha raggiunto un accordo con Dominion Voting Systems lo scorso anno per 787 milioni di dollari, e Smartmatic ha raggiunto un accordo con la rete di estrema destra One America News

