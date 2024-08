Alla sua prima apparizione al DNC, Biden ha guardato da un lato, ora, come presidente in carica, sta consegnando il ruolo al suo 13° evento al DNC.

Consigliere Joe Biden, D-Faulkland Heights, che non aveva un ruolo di delegato, era anche presente", è l'unica menzione di lui trovata negli archivi dei giornali del Delaware.

Il 17 agosto, Biden salirà sul palco alla fine del suo viaggio politico.

Questo viaggio è iniziato con lui come possibile giovane candidato per diventare il più giovane senatore a Washington, solo per finire come il più anziano presidente della storia, inizialmente aspirando a un altro mandato ma ora pronto a vedere il suo successore scelto diventare il rappresentante principale del Partito Democratico.

I suoi consiglieri hanno detto che durante il suo discorso, Biden si batterà fortemente per l'elezione della Vicepresidente Kamala Harris a novembre, dipingendo il suo avversario, l'ex Presidente Donald Trump, come una minaccia per la democrazia. Biden stava revisionando il suo discorso con i suoi principali collaboratori a Camp David prima della sua apparizione.

Il 29enne che aveva saltato una riunione del Consiglio della Contea di New Castle per partecipare alla sua prima convention nel 1972 potrebbe non aver mai immaginato se stesso come il presidente in carica che parla dal podio.

Ma l'esordio di Biden nella vita delle convention non è stato il suo ultimo. Ha partecipato a 12 convention nel corso degli anni.

All'inizio, la sua presenza potrebbe essere sembrata insignificante. Ma dopo essere diventato senatore nel 1976, è stato elevato a responsabile del piano del pavimento e a portavoce di Jimmy Carter, che ha rapidamente sostenuto. Il suo ruolo è cresciuto nel 1980, quando gli è stato assegnato uno slot di speeches in tarda serata.

I media hanno a malapena prestato attenzione al suo discorso, ma i delegati del suo stato natale sono rimasti impressionati. Hanno esibito uno striscione che diceva "Biden in '84", incoraggiandolo a candidarsi alla presidenza.

"Se lo volessi, penso che potrei prenderlo", ha detto al Wilmington Morning News.

Ma non lo voleva, ha insistito, e ha partecipato alla convention del 1984 senza cercare la nomination.

La sua campagna presidenziale del 1988 è finita nell'umiliazione, costretto a ritirarsi a seguito di accuse di plagio. Non ha partecipato alla convention quell'anno, si stava riprendendo dall'intervento chirurgico a seguito di un aneurisma cerebrale. È comunque riuscito a ottenere due voti per la nomination.

Gli anni '90 hanno visto un maggiore riconoscimento, compreso il primo discorso in prima serata di Biden su un palcoscenico di convention nel 1996 a sostegno del Presidente Bill Clinton. Pronunciato ad alta voce, Biden ha fatto il tifo per la politica della legge e dell'ordine del tempo.

"Sono qui per dirvi una cosa: Bill Clinton è il miglior amico che i poliziotti d'America abbiano mai avuto", ha dichiarato a Chicago.

Nel 2000, Biden ha fatto campagna per Al Gore a Los Angeles. Ma forse sentendo i cambiamenti politici, ha piantato i semi delle sue aspirazioni presidenziali rivolgendosi ai delegati dell'Iowa fuori dal palco.

Entro il 2004, alcune delle caratteristiche riconoscibili di Biden sono apparse nel suo discorso di endorsement del candidato John Kerry. Ha iniziato con una (leggermente citata) riga di William Butler Yeats: "Il mondo è cambiato, è cambiato completamente. È nata una bellezza terrificante".

Il relatore

Leggi anche: