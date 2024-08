Alla star di Star Wars Daisy Ridley è stata diagnosticata la malattia di Basedow.

L'attrice britannica Daisy Ridley si rende conto di non stare bene dopo le riprese e sospetta lo stress. Tuttavia, uno specialista diagnostica una malattia autoimmune nella 32enne.

Daisy Ridley ha ora rivelato di aver ricevuto una diagnosi di malattia di Graves, anche nota come morbo di Basedow, lo scorso settembre. Il disturbo tiroideo autoimmune ha cambiato la sua vita, come spiega l'attrice di "Guerre stellari" in un'intervista alla rivista americana "Women's Health".

Ha notato qualcosa che non andava con la sua salute durante le riprese del thriller "Magpie" nel 2023, dice Ridley. All'inizio, pensava che il ruolo stressante fosse la causa della sua stanchezza. In quel momento, Ridley stava sperimentando palpitazioni cardiache, perdita di peso involontaria, affaticamento, vampate di calore e frequenti tremori. Il suo medico di base l'ha inviata a un endocrinologo, che ha fatto la diagnosi.

Da allora, la nativa di Londra ha iniziato a prendere medicinali quotidianamente e ha incorporato nella sua routine pratiche di benessere regolari come saune a infrarossi, crioterapia, massaggi, agopuntura e bagni.

Diagnosi più comune nelle donne

Prova a seguire una dieta priva di glutine, che si dice aiuti a ridurre l'infiammazione. "Non sono rigorosa, ma in generale, mi sento meglio quando elimino il glutine", spiega nell'intervista alla rivista.

La malattia di Graves è un disturbo autoimmune che colpisce la tiroide. Causa la produzione di troppe hormone tiroidee da parte del corpo. Anche se chiunque possa sviluppare il morbo di Basedow, la diagnosi è più comune nelle donne.

Dopo aver ricevuto la diagnosi di malattia di Graves, Daisy Ridley ha continuato a girare il suo ruolo, dimostrando la sua resilienza. Durante le riprese di "Magpie", ha notato sintomi come palpitazioni cardiache e affaticamento, che inizialmente attribuiva al ruolo stressante.

