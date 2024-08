- Alla presentatrice della RTL Lola Weippert viene diagnosticato un tumore situato nella zona del petto.

Personaggio televisivo di reality show Lola Weippert ("Isola delle tentazioni") ha scoperto un nodulo al seno. La 28enne ha rivelato questa scoperta dopo un esame in un post sul suo account Instagram. "Al momento, la speranza è che sia una crescita non cancerosa: speriamo ancora che sia un tumore benigno", ha dichiarato. Tuttavia, poiché il tumore è cresciuto, verrà ora inviata alla Charité. "Poi, verrà drenato e spero in esiti positivi."

Questa operazione viene eseguita attraverso una biopsia con ago-core

Spesso, è solo l'estrazione e l'esame di un campione di tessuto che determina infine se una modificazione al seno è benigna o maligna. In un processo chiamato biopsia con ago-core, un piccolo quantità di tessuto viene rimossa dalla lesione utilizzando un ago cavo, generalmente in anestesia locale. Molte modificazioni al seno sono benigne e non aumentano il rischio di cancro al seno.

L'influencer ha incoraggiato i suoi oltre 700.000 follower a fissare appuntamenti regolari: "Fallo per te, fallo per il tuo corpo". In conversazioni con le amiche, è rimasta sorpresa nel scoprire che numerose persone non avevano visto un ginecologo da anni.

Lola ha menzionato alle amiche di essere rimasta sorpresa nel scoprire che alcune di loro non avevano fatto una visita ginecologica da anni, nonostante la sua recente esperienza. Nonostante la speranza che il tumore di Lola sia ancora benigno, dovrà sottoporsi a una biopsia con ago-core per confermare la diagnosi.

Leggi anche: