Alla luce dello scenario attuale, il pagamento delle imposte è obbligatorio in questo momento?

È spesso un errore credere che le persone che scelgono di presentare una dichiarazione dei redditi in modo autonomo siano costrette a farlo ogni anno. Ma è veramente così? Approfondiamo l'argomento con le riflessioni di un esperto.

Le persone che non sono legalmente obbligate a presentare una dichiarazione dei redditi hanno la libertà di farlo in modo volontario, soprattutto se si aspettano un rimborso. Tuttavia, la teoria che il filing volontario ti obbliga a continuare a farlo in futuro è smentita dall'Associazione Tributaristi Tedeschi (BdSt). Ogni anno, l'ufficio delle tasse competente rivaluta i dati presentati per determinare se il filing è obbligatorio. Se non lo è, l'obbligo rimane volontario negli anni successivi. L'Associazione Tributaristi Tedeschi garantisce che gli uffici delle tasse non costringeranno a presentare la dichiarazione se non c'è un obbligo legislativo.

Per esempio, un individuo può scegliere di presentare la dichiarazione negli anni in cui ci sono spese detraibili consistenti, ma non in altri. Può essere vantaggioso presentare la dichiarazione in modo volontario se si hanno elevate spese detraibili, come i costi pubblicitari o i carichi straordinari. È possibile richiedere i costi per i servizi di manutenzione o i servizi domestici, come quelli forniti da un spazzacamino, un pittore o un servizio di pulizia.

Revoca della dichiarazione volontaria

Ricorda che, se si verifica un pagamento fiscale indesiderato, è possibile revocare la dichiarazione fiscale volontaria, rendendo nullo e non esigibile il pagamento. È possibile presentare una dichiarazione fiscale volontaria retroattiva per un massimo di quattro anni. A partire dal 31 dicembre 2024, gli uffici delle tasse accetteranno ancora le dichiarazioni fino al 2020.

Tuttavia, è importante tenere presente che se si ricevono fonti di reddito oltre lo stipendio, come i redditi da affitto o l'attività secondaria, si è obbligati a presentare la dichiarazione, non solo in modo volontario. La stessa regola si applica se si ricevono benefici di disoccupazione, lavoro a orario ridotto o congedo parentale superiori a 410 euro all'anno. Questa regola si applica a tutti i tipi di benefici di disoccupazione, lavoro a orario ridotto e congedo parentale. I pensionati sono obbligati a presentare la dichiarazione se il loro reddito imponibile supera l'assegno base. Questo limite è di 11.604 euro nel 2024 e

