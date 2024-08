"Alla luce delle sue migliori abilità", Biden valuta al raduno del partito e elogia Harris

Il discorso di un'ora di Biden era colmo di malinconia per i saluti. "Ho commesso i miei errori nel corso della mia carriera, ma ho sempre dato il massimo per voi," ha dichiarato l'81enne, guardando indietro alla sua carriera politica di oltre mezzo secolo. Dopo il discorso, Harris è salita sul palco e ha dato al presidente un caloroso abbraccio. Questo momento commovente ha suggellato la transizione di leadership all'interno del Partito Democratico da Biden a Harris.

In precedenza, Biden aveva elogiato Harris come tenace e navigata, e una persona di "eccezionale carattere morale". Nominarla sua vicepresidentessa è stato il "maggiore traguardo" della sua intera carriera.

Biden aveva rinunciato alla sua candidatura per le elezioni presidenziali di novembre dopo settimane di intense discussioni sulla sua salute mentale. In seguito, aveva sostenuto Harris come sua sostituta. Lei era stata poi nominata candidata presidenziale in un voto elettronico all'inizio di agosto.

Biden ha ora smentito qualsiasi voce di risentimento nei confronti di coloro all'interno del suo partito che lo avevano spinto a ritirarsi. "Amo il mio ruolo, ma amo il mio paese ancora di più," ha dichiarato. "Tutte quelle voci su di me che sono arrabbiato con coloro che mi hanno spinto a ritirarmi - non sono vere."

Ha definito il candidato presidenziale repubblicano, Trump, un "fallimento" e una minaccia per la democrazia americana. Trump aveva minacciato un "massacro" se avesse perso le elezioni e aveva affermato che sarebbe diventato un "dittatore" il suo primo giorno in carica: "Quell'uomo non sta bluffando," ha avvertito Biden.

A differenza dei suoi pubblici display di imprevedibilità, Biden è apparso determinato e assertivo durante la convention. Cinque mesi prima della fine del suo mandato, ha esaltato i suoi successi in politica economica e sociale. Ha anche rivendicato il merito di aver "riparato lo spirito dell'America" dopo la presidenza Trump e l'assalto al Campidoglio da parte di sostenitori di Trump nel gennaio 2021. Il presidente ha anche riassunto il suo lascito con una citazione dalla canzone di Norah Jones: "America, America, ti ho dato il meglio di me."

Harris aveva riconosciuto i contributi di una vita di Biden all'inizio della convention. "Siamo eternamente grati," ha detto la 59enne in modo spontaneo nel suo breve discorso. Biden è poi apparso visibilmente commosso all'inizio della sua apparizione, dopo l'annuncio di Ashley, sua figlia di 43 anni. È stato accolto dal pubblico con circa quattro minuti di acclamazioni e grida di "Amo Joe!" e "Grazie, Joe!" Molti delegati hanno anche mostrato lacrime durante il suo discorso.

All'inizio della convention, l'ex first lady e ex segretario di Stato Hillary Clinton aveva anche parlato, avendo perso in precedenza la sua candidatura presidenziale contro Trump nel 2016. "Qualcosa sta cambiando in America, lo si può sentire - qualcosa che abbiamo cercato e desiderato per tanto tempo," ha detto la 76enne riguardo alla possibilità che Harris diventi la prima donna presidente degli Stati Uniti.

Il resto della convention si concentrerà sul presentare Harris come una luce guida. In un discorso per concludere la convention giovedì, accetterà ufficialmente la sua nomina. La candidatura della 59enne ha suscitato grande eccitazione tra i democratici. La figlia di una madre indiana e un padre giamaicano nero sarebbe anche il primo afroamericano e persona di discendenza asiatica nella presidenza americana.

La convention del partito è accompagnata da proteste contro il sostegno degli Stati Uniti a Israele nel conflitto di Gaza. Lunedì, circa un centinaio di dimostranti a favore dei palestinesi sono riusciti a superare una barriera di sicurezza esterna intorno al United Center, dove si tiene la convention. La polizia ha impedito ai dimostranti di avanzare verso la barriera interna.

Nel suo discorso, Biden ha mostrato empatia verso i dimostranti: "Hanno un punto di vista," ha detto, riconoscendo che molte persone innocenti stanno morendo nel conflitto, "da entrambe le parti". Le dimostrazioni hanno evocato ricordi della convention nazionale democratica del 1968 a Chicago, che è stata oscurata da proteste rabbiose contro la guerra del Vietnam e violenti scontri tra le forze dell'ordine e i dimostranti.

Di fronte alle proteste in corso contro il sostegno degli Stati Uniti a Israele nel conflitto di Gaza, Joe Biden ha mostrato empatia verso i dimostranti, dicendo: "Hanno un punto di vista". In precedenza, la vicepresidentessa Kamala Harris aveva riconosciuto i contributi di una vita di Biden all'inizio della convention del Partito Democratico, dicendo: "Siamo eternamente grati".

Leggi anche: