Alla luce delle circostanze, e' fondamentale che Sean "Diddy" Combs rimanga in custodia.

Per anni, il magnate della musica Sean "Puff Daddy" o "P. Diddy" Combs è stato accusato di maltrattare e maltrattare le donne. Attualmente, il rapper americano è sotto inchiesta per accuse come traffico sessuale e crimine organizzato. Secondo un giudice, Combs rappresenta una minaccia per il pubblico e ha negato la sua richiesta di arresti domiciliari in attesa del processo.

Il potente boss dell'hip-hop Sean Combs rimarrà in carcere fino al processo per accuse di traffico sessuale, crimine organizzato e altri reati. Il giudice federale ha rifiutato di considerare gli argomenti presentati dalla sua squadra legale per rilasciarlo su cauzione e arresti domiciliari. Combs è stato arrestato lunedì sera in un hotel di Manhattan a New York e le accuse contro di lui sono state rese note martedì. In caso di condanna, rischia una condanna a vita.

Secondo il sito di notizie sul mondo dello spettacolo "Deadline", il giudice si schiera con l'argomento del pubblico ministero durante un'udienza di quasi due ore in un'aula di New York che Combs rappresenta un rischio per il pubblico, in particolare per i potenziali testimoni contro di lui.

Cauzione da $50 milioni e arresti domiciliari

Dopo aver presentato una dichiarazione di non colpevolezza in tribunale, i legali di Combs hanno richiesto una cauzione di $50 milioni (circa €45 milioni) e arresti domiciliari. Dopo un esame da entrambe le parti e una breve sospensione, il giudice ha dichiarato che Combs deve rimanere in custodia.

although Combs can still petition the district court for an appeal, it is unlikely that it will overturn the judge's decision, according to the industry magazine's report. The defense plans to argue anyway. A preliminary hearing in this matter is scheduled for September 24. The trial date for Combs has not yet been set.

Sean "Puff Daddy" o "P. Diddy" Combs sta affrontando diverse cause civili, tra cui accuse di comportamento sessuale inappropriato, come una causa da $30 milioni da parte di uno dei produttori del suo ultimo album "The Love Album: Off The Grid". La sua ex fidanzata Cassandra Ventura lo ha accusato in novembre 2023 di essere coinvolto in traffico sessuale e abusi. Dopo ciò, altre persone sono venute avanti con accuse simili contro il rapper.

