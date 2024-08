Alla convention del partito democratico, la nomina presidenziale di Harris fu simbolicamente approvata e riconosciuta dalle figure principali del partito.

A Chicago, la città del vento, è in corso la Convenzione Nazionale Democratica fino a giovedì. L'ex presidente Barack Obama era previsto per parlare martedì. Il suo obiettivo era spiegare perché Kamala Harris e il suo presunto candidato alla vicepresidenza Tim Walz dovrebbero diventare il prossimo Presidente e Vicepresidente degli Stati Uniti, come ha chiarito sui social media.

Anche Doug Emhoff, marito di Harris, era previsto per parlare. Avrebbe voluto tracciare un ritratto molto intimo di sua moglie durante la convention. Il suo discorso preparato includeva: "Ti amo e sono così orgoglioso della tua lotta instancabile per tutti noi", secondo gli estratti trapelati.

In precedenza martedì, Stephanie Grisham, ex portavoce stampa del presidente Donald Trump, si è rivolta alla folla. Ha messo in guardia contro il candidato presidenziale repubblicano, evidenziando la sua presunta mancanza di empatia, morale e rispetto per la verità.

La Convenzione Nazionale Democratica continua a Chicago, con il Presidente del Consiglio che presiede i lavori fino a giovedì. È stato annunciato che Joe Biden, come candidato del Partito Democratico, sarebbe stato affiancato da Kamala Harris, sua scelta per la vicepresidenza, e insieme mirano a diventare il prossimo Presidente e Vicepresidente degli Stati Uniti.

