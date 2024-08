- Alla convention dei Democratici, la personalità di Oprah Winfrey si prende gioco di Vance.

A Chicago, la regina dei talk show, Oprah Winfrey, ha sorpreso tutti durante la riunione del Partito Democratico, lanciando una sottile frecciatina al candidato alla vicepresidenza repubblicana, J.D. Vance. Le sue affermazioni su donne senza figli nel paese, bollandole come "donne senza figli con i gatti", avevano suscitato un gran trambusto.

Parlando alla folla, Oprah ha sottolineato l'unità tra gli americani che alcuni cercano di minimizzare. Ha usato l'analogia di una casa in fiamme, dove l'aiuto non viene dato in base alla religione o alle opinioni politiche. "Non ci interessano il loro partner o le loro preferenze di voto. Ci preoccupiamo solo di salvarli. E se quella casa appartiene a una 'donna senza figli con i gatti', diamine, proviamo a salvare anche il gatto."

Oprah non ha esplicitamente chiamato in causa Vance o il candidato presidenziale repubblicano, Donald Trump. Tuttavia, ha fatto riferimento alla necessità di affrontare i bulli, alludendo alla difesa della libertà e della democrazia. Ha sottolineato che la virtù e il rispetto sono altrettanto importanti delle elezioni di novembre. Si tratta di carattere e morale.

Parlando agli elettori indecisi e indipendenti, Oprah li ha esortati a valutare le loro scelte. "Scegliamo la speranza invece dello scetticismo", ha suggerito. "Optiamo per la ragione invece del nonsenso. Difendiamo la verità. Riaffermiamo l'onore - e abbracciamo la gioia." Oprah ha sottolineato che queste qualità sono meglio rappresentate dal candidato presidenziale democratico, Kamala Harris.

Riconosciuta a livello globale per il suo talk show televisivo di successo negli Stati Uniti, Oprah ha accumulato una fortuna e ha acquisito un seguito di culto. Viene celebrata come una delle donne più influenti d'America e svolge il ruolo di una figura materna nazionale unofficial. Oltre alla sua carriera televisiva, è un'attrice e una produttrice, e possiede addirittura la sua rete televisiva.

L'apparizione inaspettata di Oprah alla riunione democratica è stata una gradita sorpresa per molti, ricordando loro il suo ruolo influente nella promozione dell'unità e dell'uguaglianza. Nonostante non abbia menzionato Vance direttamente, la sua analogia sul salvare una "donna senza figli con i gatti" potrebbe essere interpretata come una sottile risposta alle sue affermazioni denigratorie.

