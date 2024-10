Alla congregazione settimanale, l'Ayatollah Khamenei esprime intense critiche dirette contro Israele.

Per la prima volta in cinque anni, l'Ayatollah Khamenei guida la preghiera del venerdì a Tehran. Nel suo discorso, giustifica la contrapposizione dell'Iran al suo acerrimo nemico, Israele. Nel frattempo, il ministro degli Esteri iraniano visita il Libano.

Nel suo sermone del venerdì nella capitale Tehran, l'Ayatollah Ali Khamenei, che detiene il potere decisionale finale in tutte le scelte strategiche della Repubblica Islamica secondo la costituzione, ha difeso il raid missilistico contro Israele e ha incoraggiato i suoi alleati nella regione. "L'azione coraggiosa delle nostre forze (...) è stata un'azione completamente legittima e giustificata. Non esitiamo nell'adempimento del nostro dovere e non agiamo impulsivamente," ha dichiarato il leader. Ha definito l'attacco come la "minima ritorsione" per le azioni di Israele. L'attacco è stato simboleggiato da un fucile da cecchino posizionato accanto al podio, rappresentativo dello spirito combattivo.

Khamenei, 85 anni, ha anche minacciato Israele. "Ogni colpo contro il regime sionista (Israele) è un servizio reso all'umanità intera," ha dichiarato. Ha descritto Israele come uno strumento degli americani, definendolo "radiceless, artificiale, instabile e sorretto dagli USA". Gli alleati dell'Iran, tra cui Hamas e Hezbollah, non si "tireranno indietro" di fronte a Israele e "usciranno vittoriosi", ha previsto Khamenei. Ha sottolineato che l'esistenza di Israele è "di breve durata".

I fedeli hanno esibito ritratti di Hassan Nasrallah, leader di Hezbollah e altre figure chiave dell'"Asse della Resistenza" guidato dall'Iran, recentemente decedute. Ciò include Hamas, Hezbollah e la milizia yemenita Houthis.

L'Iran mira a paralizzare l'infrastruttura di Israele in caso di guerra

Mentre il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi visitava il Libano per i colloqui durante le tensioni militari, l'Iran cercava di esprimere solidarietà con il popolo libanese, come ha spiegato il portavoce del ministero degli Esteri Ismail Baghai. Tuttavia, gli osservatori ipotizzano che lo scopo principale della visita a Beirut fosse discutere la successione del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah, ucciso in un raid aereo israeliano. L'Iran è l'alleato più stretto di Hezbollah e la milizia è stata indebolita dopo la morte del suo leader.

Araghchi ha ribadito le minacce contro Israele in una conferenza stampa. "Non ci tireremo indietro," ha affermato. "Se Israele intraprende ulteriori azioni contro l'Iran, la nostra risposta sarà più severa." Ha aggiunto: "La nostra reazione sarà misurata e ponderata". Accompagnato da misure di sicurezza elevate, Araghchi è stato scortato dalle forze armate libanesi.

