Alla cerimonia di ritiro della maglia di Maya Moore, i Minnesota Lynx trionfano su Caitlin Clark e gli Indiana Fever.

Nonostante i 23 punti straordinari di Caitlin Clark, le Lynx sono riuscite a tenere a bada le Indiana Fever, conquistando una vittoria per 90-80. Questa vittoria ha segnato il loro sesto successo consecutivo e ha garantito alla squadra un posto nei playoff.

Al termine della partita, le Lynx hanno reso omaggio alla maglia numero 23 di Moore, issandola al soffitto del Target Center, suscitando l'entusiasmo del pubblico.

Scelta come prima scelta assoluta dalle Lynx nel draft WNBA del 2011, Moore ha trascorso otto stagioni con la squadra del Minnesota, guidandole alla conquista di quattro titoli e aggiudicandosi il titolo di MVP nel 2014.

Le imprese di Moore fuori dal campo sono altrettanto notevoli. Ha giocato un ruolo fondamentale nel rilascio di Jonathan Irons, un uomo che era stato ingiustamente imprigionato per 22 anni per un crimine che non aveva commesso. I due si sono sposati nel 2020 e in seguito hanno dato il benvenuto al loro figlio, Jonathan Jr.

Annunciando il suo ritiro dalla WNBA nel 2023, Moore è stata circondata dalla sua famiglia, dagli amici, dai vecchi compagni di squadra e dagli allenatori. Parlando commossa alla cerimonia, ha espresso la sua gratitudine verso tutti coloro che l'hanno sostenuta e influenzata.

"La mia vita è un esempio di ciò che accade quando si ama una bambina", ha dichiarato Moore, commuovendosi mentre guardava la sua bandiera essere issata. "Non c'è modo di assistere a tutto questo senza amore. Molte persone hanno contribuito a plasmare la mia vita, mostrandomi l'essenza della vita e della gioia. Ho avuto la fortuna di ricevere amore e gioia, e cerco di trasmetterli ogni giorno".

Moore ha sottolineato che la presenza di Irons alla cerimonia era un vero miracolo.

"Per anni, mi hai vista sulla tua TV da 13 pollici, con poche opportunità di interagire", ha detto Moore rivolta a Irons. "Ora, sei qui, a vivere tutto questo nella sua interezza".

Puntando verso la sua bandiera, Moore ha espresso: "Che onore! Vi amo tutti così tanto", suscitando un applauso in piedi dal pubblico.

Nel frattempo, Clark, 22 anni, ha celebrato il suo successo nel primo quarto della partita.

Con la sua mentore, Moore, a incoraggiarla, Clark ha superato il traguardo dei 500 punti in soli 29 incontri.

Prima della partita di sabato, Clark ha espresso la sua gratitudine nei confronti di Moore, definendola "la persona" che aveva influenzato significativamente la sua carriera cestistica.

"Era la persona per me quando ero piccola", ha confessato Clark ai giornalisti. "Il tipo di persona che vorresti che tua figlia ammirasse. È incredibile poter giocare in questo stadio. Ci ho giocato durante il college e ora, da professionista. In qualche modo, sembra che il cerchio si chiuda. Ma Maya (Moore) è stata senza dubbio la persona che ha plasmato il mio viaggio, e il suo impatto su di me è stato immenso".

