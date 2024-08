Alicia Silverstone sembra essere mal informata sulle bacche.

La gente è in ansia per Alicia Silverstone dopo il suo spuntino disinvolto di un frutto trovato per strada. Le persone si chiedono che tipo di frutto fosse, mentre altri si interrogano sulla salute di Silverstone.

Correndo un rischio, l'attrice americana, attualmente in Inghilterra, ha incontrato una pianta che non conosceva durante la sua passeggiata per le strade. Senza verificare se i frutti erano velenosi, Silverstone, di 47 anni, li ha mangiati allegramente, tutto ripreso dalla telecamera. Ragazzi, ricordate di evitare simili avventure!

In un video TikTok, Silverstone ammette, "Ho trovato qualcosa di cui non sono sicura e ho bisogno del vostro aiuto." Mostra alla telecamera un frutto masticato. Discutendo le possibili opzioni, lei lo restringe a possibili pomodori, ma altri scartano quell'idea. In seguito, mangia un altro frutto, avvertendo "Non penso che dovresti mangiare questo... Qualcuno sa cosa è questo?"

Coinvolgendo gli utenti nella sezione dei commenti, alcuni ipotizzano che sia del albero del corallo, o ciliegio di Gerusalemme, noto per i suoi frutti velenosi. Avvertimenti come "Alicia, è rischioso" e "Anche i miei figli lo sanno, Alicia" risuonano. Altri si informano sulla sua salute.

Presumibilmente mangiando da un albero del corallo, la star di "Clueless" Silverstone potrebbe stare sperimentando gli effetti dell'avvelenamento. Secondo i resoconti dell'Ospedale Universitario di Bonn, il consumo di soli due frutti potrebbe causare sintomi come dolore addominale, diarrea e nausea. La dose letale rimane sconosciuta.

Dopo aver condiviso il suo spuntino insolito sui social media, i fan di Silverstone ora la incoraggiano a fare una visita al Centro Medico di Hollywood per un controllo. Nonostante i potenziali rischi, alcuni ammiratori ancora credono nel suo spirito disinvolto e rifiutano di criticare le sue azioni, affermando "Anche a Hollywood, è rinfrescante vedere un'attrice che vive la sua vita a modo suo."

