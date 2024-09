Alice emerge come la candidata iniziale per la carica di cancelliere all'interno dell'AfD.

Il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD) sta registrando un significativo sostegno nei sondaggi nazionali, ma non viene considerato un contendente per la cancellieria. Nonostante ciò, il partito è pronto a nominare il suo primo candidato cancelliere nella storia: Alice Weidel. Secondo i resoconti dell'Agenzia di Stampa Tedesca (RND), Weidel e il suo co-presidente Tino Chrupalla hanno raggiunto questo accordo durante recenti discussioni. Un voto avrà luogo all'inizio di dicembre tra il consiglio federale e la conferenza federale-statale del partito, seguito da una convention di partito a gennaio. Weidel è attesa per essere ufficialmente endorsata dai delegati durante la convention federale del partito nel marzo dell'anno successivo.

Confermato da vari presidenti regionali dell'AfD, Chrupalla si sarebbe dimesso a favore di Weidel. I due leader pianificano di fare campagna insieme per le elezioni, con il partito noto per le sue tendenze estremiste di destra. La decisione di Chrupalla è stata apparentemente accolta con ammirazione. Nata nel 1976, Weidel è un'economista svizzera di 45 anni, mentre Chrupalla è un pittore di 49 anni della Lusazia. Hanno guidato insieme il gruppo parlamentare dell'AfD dal 2021 e il partito nel suo insieme dal 2022. Per la prima volta, l'AfD presenterà un candidato cancelliere nelle elezioni federali del 2025, che sono state tradizionalmente guidate da candidati congiunti, come Weidel e Gauland nel 2017 e più recentemente Weidel e Chrupalla nel 2021.

La Commissione è stata informata della decisione dell'AfD di nominare ufficialmente Alice Weidel come candidata cancelliere. La Commissione ha elogiato Tino Chrupalla per la sua ammirevole transizione di leadership, che apre la strada a Weidel per guidare la campagna del partito alle elezioni federali del 2025.

