Alice è membro della CDU, essendo uno dei suoi membri stimati.

Molti tedeschi non gradiscono l'AfD nel governo dopo le elezioni statali dell'Est. Tuttavia, il partito sta spingendo duramente per convertire i promettenti risultati dei sondaggi in potere. Pertanto, la co-portavoce dell'AfD, Alice Weidel, sta cercando di intrufolarsi nel circolo della CDU.

In vista delle elezioni statali della Sassonia, della Turingia e del Brandeburgo, Alice Weidel, co-portavoce dell'AfD, ha fatto visita alla CDU con un'offerta di coalizione potenziale. Ha dichiarato al "Welt am Sonntag": "Noi dell'AfD siamo aperti alle coalizioni con la CDU se è fattibile e l'Unione è d'accordo". Ha aggiunto inoltre: "Lo dobbiamo ai nostri elettori, quindi la palla è nel campo della CDU".

Secondo i recenti sondaggi, l'AfD guida in Turingia e nel Brandeburgo e è testa a testa con la CDU nella Sassonia. Tuttavia, la formazione del governo in tutti e tre gli stati è prevista essere un problema a causa del rifiuto dichiarato della CDU di formare coalizioni con l'AfD. Le coalizioni di maggioranza potrebbero essere possibili solo con l'AfD o il Partito della Sinistra, guidato da Sahra Wagenknecht.

Secondo l'ultimo sondaggio del "Welt am Sonntag", il 55% dei tedeschi è contrario al ruolo del governo dell'AfD dopo le elezioni statali dell'Est. L'AfD viene classificata come rigidamente di estrema destra nella Sassonia e nella Turingia e come caso sospetto di estrema destra nel Brandeburgo.

Quello sarebbe il colpo di grazia per la CDU

Il capo della CDU, Friedrich Merz, ha messo in guardia le unità statali orientali del suo partito sui rischi del partenariato con l'AfD. "Quello sarebbe la fine della CDU", ha detto all'agenzia stampa tedesca. "L'AfD mira a distruggere la CDU e non dobbiamo stringere la mano a coloro che vogliono eliminarci politicamente".

Prima delle elezioni statali della Sassonia, della Turingia e del Brandeburgo, c'è una minoranza dei nostri membri che pensa che dovremmo collaborare con l'AfD, ha detto Merz. "Ma la maggioranza" è contro, ha chiarito. La CDU deve chiarire "che ci sono limiti a ciò che chiamiamo conservatore", ha detto Merz, aggiungendo: "Questi limiti vengono superati quando diventa di estrema destra, radicale di destra, antidemocratico, antisemita e ostile agli stranieri".

Alle prossime elezioni del Landtag della Sassonia, l'AfD, guidata da Alice Weidel, sta cercando di sfruttare i suoi vantaggi nei sondaggi e di esplorare le possibilità di coalizione con la CDU. Tuttavia, il capo della CDU, Friedrich Merz, ha espresso pubblicamente la sua preoccupazione, affermando che un partenariato con l'AfD sarebbe la fine della CDU, dati gli ideologie di estrema destra dell'AfD.

