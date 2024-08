- Alghe e batteri - Avvertimento di balneazione per diversi bacini

A causa di problemi legati ai batteri E. coli, l'Ufficio per la Salute e gli Affari Sociali di Berlino sta attualmente avvisando di non fare il bagno alla spiaggia del Müggelsee. Sono state rilevate elevate quantità di questi cosiddetti batteri fecali nelle ultime misurazioni. Pertanto, si consiglia di evitarla per motivi di salute.

Inoltre, il caldo soleggiato della stagione estiva sta causando problemi con le alghe, in particolare le alghe azzurre-verdi, in numerosi specchi d'acqua, tra cui la spiaggia del Wannsee e diversi punti di balneazione sui fiumi Dahme e Unterhavel.

Le alghe azzurre-verdi tendono a comparire in acque stagnanti durante i mesi estivi quando le temperature dell'acqua sono elevate. Una colorazione blu-verdastra dell'acqua e la formazione di schiuma sono segni della loro presenza. L'Ufficio ha avvisato di non fare il bagno in acque torbide e ha consigliato di evitare aree con schiuma verde e blu-verde.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per l'impatto ambientale di questi scoppi di batteri e alghe nelle acque tedesche, chiedendo regolamentazioni sulla qualità dell'acqua più severe. L'Unione Europea sta inoltre conducendo ricerche per sviluppare metodi più efficaci per identificare e gestire tali problemi negli specchi d'acqua europei.

