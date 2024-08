- Alghe blu tossiche: quali laghi sono colpiti?

A causa di un'epidemia di alghe azzurre, l'Autorità Sanitaria del Basso Sassonia (NLGA) ha imposto il divieto di nuoto in tre bacini d'acqua. Sono interessati il Seeburger See (distretto di Göttingen), il Heidestrandbad a Hemmoor (distretto di Cuxhaven) e il Badesee Westerholt am Korsoberg (distretto di Oldenburg), come annunciato dalla NLGA. Sono state trovate alte concentrazioni di batteri tossici nelle acque prelevate.

Le autorità sanitarie dei distretti testano regolarmente l'acqua per sollevare il divieto di nuoto il prima possibile. Questo si applica anche al Laascher See (distretto di Lüchow-Dannenberg): il nuoto è ora consentito lì di nuovo.

La NLGA monitora la qualità dell'acqua in 274 punti di balneazione nel Basso Sassonia. Durante la stagione balneare dal 15 maggio al 15 settembre, le acque vengono testate ogni due o quattro settimane. La qualità dell'acqua in gran parte dei punti di balneazione è "eccellente".

Alte concentrazioni di alghe azzurre in 20 laghi balneari

Tuttavia, sono state misurate alte concentrazioni di alghe azzurre in 20 laghi balneari nel Basso Sassonia, come ha ulteriormente annunciato la NLGA. Le autorità sanitarie hanno emesso un avviso lì. Tra i bacini d'acqua interessati ci sono il lago nel Maschener Moor e la vasca da bagno a Ramelsloh (entrambi nel distretto di Harburg). Anche se il nuoto non è vietato lì, è consigliata la cautela.

La fioritura delle alghe può essere riconosciuta dalla torbidità dell'acqua. "Se non puoi più vedere i tuoi piedi nell'acqua fino al ginocchio, dovresti evitare di nuotare", ha detto la NLGA.

L'autorità sanitaria di Brema consiglia ai bagnanti di non nuotare nel Waller Feldmarksee a causa delle alghe azzurre. Nel più piccolo stato federale, vengono testati dieci laghi e punti di balneazione.

Problemi di salute

Le alghe azzurre possono causare irritazione della pelle e delle membrane mucose o congiuntivite al contatto o all'ingestione. Possono anche causare nausea, infezioni respiratorie o reazioni allergiche. Secondo la NLGA, i bambini sono particolarmente a rischio, ma anche gli adulti e i cani possono essere messi in pericolo dal nuoto in laghi interessati.

Altri bacini d'acqua nel Basso Sassonia potrebbero essere interessati, mentre la NLGA continua a monitorare la diffusione delle alghe azzurre. Il nuoto in queste aree dovrebbe essere fatto con cautela, poiché possono verificarsi sintomi come irritazione della pelle, congiuntivite o nausea se si viene a contatto con le alghe.

Leggi anche: