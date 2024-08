- Alghe blu tossiche in un lago vicino a Cuxhaven

A causa di un fiorire di alghe azzurre-verdi, un lago vicino a Cuxhaven è stato chiuso. Concentrazioni elevate di batteri tossici sono state trovate alla Heidestrandbad di Hemmoor, come riferito dal distretto di Cuxhaven. L'amministrazione controlla regolarmente l'acqua per revocare il divieto non appena sarà sicuro nuotare di nuovo.

Le alghe azzurre-verdi possono causare irritazione della pelle e delle mucose o congiuntivite al contatto o all'ingestione, secondo il distretto. Possono anche causare nausea, malattie respiratorie o reazioni allergiche. I bambini sono particolarmente a rischio, ma anche gli adulti e i cani possono correre rischi per la salute nuotando alla Heidestrandbad.

Mentre il lago vicino a Cuxhaven rimane chiuso a causa delle alghe azzurre-verdi, si consiglia ai residenti di evitare altri corsi d'acqua vicini come misura precauzionale. I potenziali rischi per la salute legati alle alghe azzurre-verdi non sono limitati alla Heidestrandbad, sottolineando l'importanza delle misure di sicurezza dell'acqua.

