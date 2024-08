- Alghe blu nel porto di Stettin - vengono appesi cartelli di avvertimento

Algae azzurre-verdi sono state rilevate in più punti di balneazione sulla laguna di Stettino. Sono coinvolti i punti di balneazione di Grambin, Mölkebude e Bellin (Waldstrand), come segnalato dal distretto di Vorpommern-Greifswald. Sono state erette segnalazioni per informare i bagnanti dei rischi associati ai cianobatteri.

I cianobatteri possono rappresentare un rischio per la salute per le persone immunocompromesse, con patologie preesistenti, donne in gravidanza e bambini piccoli. Il contatto con la pelle può causare irritazione e reazioni allergiche. Anche i cani e altri animali sono a rischio.

Fai attenzione al colore verde o verde-azzurro

Il distretto raccomanda di evitare le aree con visibile crescita di cianobatteri. La superficie dell'acqua è spesso verde o verde-azzurra, e a volte si forma un tappeto viscido o una distribuzione nuvolosa sull'acqua o dentro di essa.

La formazione di cianobatteri non è insolita d'estate, secondo il distretto. Dipende dal vento e dal tempo se e dove si verificano accumuli. "La situazione può cambiare in poche ore. A causa di questo sviluppo dinamico, non si può escludere la formazione in altri luoghi".

Su oltre 900 punti di balneazione al mare e ai laghi in MV, attualmente ci sono 18 avvertimenti o restrizioni per i bagnanti. Spesso, i cianobatteri sono il fattore scatenante.

