- Alghe blu a Pirk - avvertenza del dipartimento di salute

L'Ufficio Igiene Pubblica del distretto di Vogtland ha rilevato un aumento della presenza di alghe azzurre nel bacino di Pirk e ha consigliato di evitare il nuoto in acqua, secondo un comunicato del distretto di Vogtland. Alla fine di luglio, durante i controlli lungo il bordo dell'acqua, sono state scoperte le prime strisce di alghe verdi. Di conseguenza, l'ufficio igiene ha prelevato campioni d'acqua la scorsa settimana, confermando il sospetto.

L'Ufficio Igiene Pubblica consiglia prudenza. Se l'acqua è torbida o ci sono strisce verdi, non nuotateci. Anche i cani dovrebbero evitarlo, poiché sono particolarmente sensibili.

Cercate subito assistenza medica se compaiono certi sintomi.

Pochi giorni fa, sono state scoperte alghe azzurre anche nella diga di Quitzdorf (distretto di Görlitz). Anche lì, l'ufficio igiene ha raccomandato di evitare l'uso dell'acqua da parte di umani e animali e di cercare subito assistenza medica se compaiono sintomi come nausea, vomito, diarrea, difficoltà respiratorie, irritazione della pelle o orticaria.

Le alghe azzurre si trovano principalmente in acque stagnanti durante i mesi estivi a temperature elevate dell'acqua. Una torbidità blu-verdastra dell'acqua e la formazione di strisce sono segni della presenza di batteri.

Le alghe azzurre in acque stagnanti, come il bacino di Pirk e la diga di Quitzdorf, rappresentano un rischio per entrambi gli esseri umani e gli animali. La natura di queste alghe può causare effetti sulla salute, tra cui sintomi come nausea, vomito e irritazione della pelle.

Per proteggersi e i propri animali domestici, le persone dovrebbero evitare di nuotare in acque con segni di alghe azzurre, come la scoloritura o le strisce verdi.

Leggi anche: