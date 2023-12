Alexia Putellas: La migliore giocatrice crede che il calcio femminile sarà rispettato in tutto il mondo entro cinque anni

È stata la stella di una squadra dell'FC Barcelona Femení che ha dominato la Spagna e l'Europa nel 2021, e a novembre ha già ricevuto il Ballon d'Or Féminin, che premia ogni anno la migliore giocatrice del mondo.

Tuttavia, non ha lasciato che il successo le desse alla testa e la 27enne centrocampista spagnola è affamata come non mai di aggiungere altri trofei alla sua bacheca.

"Non mi sono ancora resa conto di quello che è successo", ha detto a Becky Anderson della CNN a Dubai prima della cerimonia di premiazione del 27 dicembre. "E non voglio rendermene conto perché è un modo per mantenere alta la mia motivazione e per essere migliore ogni giorno - e quello che abbiamo passato non ha importanza, così da poter tornare indietro e ripeterlo".

Sarà un compito difficile migliorare, per non parlare di ripetere, i risultati ottenuti nella scorsa stagione. Putellas ha capitanato il Barça in una tripletta senza precedenti, vincendo la Champions League femminile, la Liga spagnola e la Coppa di Spagna.

Nel corso di questo percorso, la sua squadra è stata assolutamente dominante, segnando 208 gol nella stagione 2020/21 e subendone solo 25. L'apice è stata la sconfitta con il Barça nella stagione 2020/21. L'apice è stato lo schiacciamento del Chelsea per 4-0 a maggio per conquistare per la prima volta la UCL femminile.

I risultati di questa stagione sono stati spesso simili a quelli del rugby: 10-1 contro il Siviglia; 8-1 contro la Real Sociedad; 9-1 contro l'Alavés; 8-0 contro il Villarreal; 6-0 contro la Juventus; 4-0 contro l'Arsenal - e la lista continua.

Putellas attribuisce questa forma sensazionale alla fiducia nello stile di gioco della squadra e al tempo trascorso insieme.

"Abbiamo fiducia al 100% che questo ci porterà al successo... tutto questo ci aiuta a raggiungere grandi obiettivi".

Divario retributivo "più vicino", ma ancora "carente

Il dominio dei Blaugranaè favorito dal fatto che il club valorizza chiaramente la squadra femminile, diventata professionista nel 2015.

Secondo il suo rapporto annuale, il club nel suo complesso ha speso più di 8 milioni di dollari in salari e altre spese per la sua squadra femminile nel 2020/21. Ad agosto, per la prima volta in 40 anni, la famosa accademia La Masia - i cui diplomati includono i grandi del calcio Lionel Messi, l'attuale allenatore del Barça maschile Xavi e Andrés Iniesta - ha aperto le sue porte alle studentesse.

"Il Barça ha creato la struttura per una squadra femminile d'élite, ai vertici mondiali, che possa essere autosufficiente", ha detto Putellas. "Ma voglio dire che l'investimento e la scommessa, la fiducia in questo progetto sono continuati anche quando non siamo riusciti a vincere il campionato, per esempio, o un campionato internazionale".

Quell'investimento ha effettivamente dato i suoi frutti. Con la qualificazione alla Champions League di quest'anno, la squadra si è garantita un pagamento di almeno 452.000 dollari.

Questo pagamento è aumentato notevolmente da quando la squadra ha vinto tutte e sei le partite del girone. I vincitori dell'edizione di quest'anno guadagneranno 1,58 milioni di dollari dalla finale. Il montepremi complessivo di 27 milioni di dollari per questa stagione è quattro volte superiore a quello dell'anno scorso: un segno che il gioco femminile sta crescendo in modo esponenziale in Europa.

"Loro [il Barcellona] mi trattano al 100% come una calciatrice, il genere non ha importanza", ha detto Putellas. "Vent'anni fa non era come adesso e sono sicura che nemmeno tra 20, ma tra 5 anni, cambierà ancora di più. La professione di calciatrice sarà rispettata in tutto il mondo, nonostante le diverse culture esistenti o le diverse religioni".

Tuttavia, il divario in termini di premi e salari tra il gioco maschile e quello femminile è astronomico. Il vincitore dell'edizione maschile della Champions League di quest'anno può aspettarsi di ricevere più di 60 milioni di dollari come minimo, prima che vengano pagati i bonus di vittoria. La leggenda del Barça e attuale stella del PSG, Lionel Messi, ha ricevuto 167 milioni di dollari in ognuna delle sue ultime quattro stagioni nel club.

L'intera carriera di Putellas si è svolta nel vivo di questo acceso dibattito globale sulla parità di diritti tra uomini e donne nello sport. La disparità di retribuzione è stato un argomento particolarmente controverso, evidenziato in particolare dalla giocatrice di calcio statunitense Megan Rapinoe. Megan Rapinoe è una dei 28 membri attuali ed ex della Nazionale femminile statunitense che si battono per la parità di retribuzione in una causa in corso contro la Federazione calcistica statunitense.

"Ogni volta ci stiamo avvicinando, ma manca ancora qualcosa", ha detto Putellas. "C'è ancora molta strada da fare e ora so di avere una voce importante. Anzi, sono qui per questo".

Inizi umili

Putellas è cresciuto lontano dallo sfarzo e dal glamour di una serata di premiazione a Dubai.

Nata a Mollet del Vallès, nella periferia di Barcellona, il suo più grande sostenitore è stato il defunto padre, da sempre sostenitore del club per cui ora gioca.

"La verità è che quello che mi fa male è che non ha potuto vivere con me tutto quello che mi sta capitando ora: giocare con il club che abbiamo sempre sostenuto e tutto quello che sta succedendo, i titoli. Questo è ciò che mi fa pena".

Putellas controlla la palla durante una partita di UEFA Women's Champions League a dicembre.

La fama non l'ha cambiata e ha ancora gli stessi amici di quando è cresciuta. Non sono interessati al calcio o alla sua carriera, che per lei è un'importante evasione dal gioco.

"Mi aiutano molto e mi aiutano a non dimenticare mai da dove vengo e cosa ho fatto per essere dove sono oggi".

Putellas vede ora la sua carriera di giocatrice come un esempio di ciò che le giovani ragazze possono raggiungere, e il gioco stesso come un "riflesso della società".

"Credo che il calcio sia un modo per porre fine a molte disuguaglianze storiche delle donne o del modo in cui le vediamo", ha detto alla CNN. "Ho visto solo uomini giocare a calcio ed essere professionisti... come portavoce, possiamo dare voce alle donne che vogliono [giocare] e non possono perché nessuno crea strutture o squadre".

Riflettendo sulla sua infanzia e su chi l'ha ispirata, ha detto di "non essere mai rimasta ferma".

Non lo ha fatto di certo nel 2021. Ha concluso l'anno con una tripletta nell'ultima partita prima di prendersi il meritato riposo a Dubai durante la pausa invernale del club.

Il Barça si appresta a vivere un'altra stagione ricca di premi e nel 2022 spera di rendere ancora più orgogliosi gli abitanti di Mollet del Vallès.

