Alexander Zverev: l'ATP indagherà sulle accuse di abusi domestici

L'ATP ha dichiarato in un comunicato che "condanna pienamente qualsiasi forma di violenza o abuso e indagherà su tali accuse relative alla condotta in un torneo membro dell'ATP".

In un'intervista rilasciata a Slate ad agosto, l'ex fidanzata del tedesco, Olya Sharypova, lo ha accusato di averla maltrattata fisicamente ed emotivamente durante l'evento ATP Masters 1000 di Shanghai nel 2019.

Zverev è stato interrogato sulle accuse durante una conferenza stampa prima degli US Open 2021 in agosto e ha negato le accuse.

"Ho sempre detto che le accuse e tutto ciò che è stato detto è falso", ha dichiarato.

Ad agosto il 24enne ha anche scritto su Twitter che non c'è stato alcun abuso.

"Ho incaricato i miei avvocati tedeschi e americani di occuparsi della questione. Hanno già ottenuto un'ingiunzione preliminare contro la fonte e l'autore che hanno pubblicato le false accuse. Il tribunale ha seguito le nostre argomentazioni e afferma che le accuse suscitate sono diffamatorie e false. Gli avvocati hanno quindi avviato un ulteriore procedimento contro la fonte e l'autore.

"Smentisco categoricamente ed equivocamente di aver abusato di Olya. Inoltre, sostengo pienamente la creazione di una politica ATP sulla violenza domestica".

Zverev ha anche dichiarato alla CNN di aver "chiesto all'ATP di avviare un'indagine indipendente per mesi".

"Come già detto, nego categoricamente e inequivocabilmente tutte queste accuse".

Per quanto riguarda l'indagine dell'ATP, il CEO dell'organizzazione Massimo Calvelli ha dichiarato che: "Le accuse sollevate contro Alexander Zverev sono gravi e abbiamo la responsabilità di affrontarle. Ci auguriamo che la nostra indagine ci permetta di stabilire i fatti e di determinare un'adeguata azione di follow-up".

"Ci risulta che Zverev sia favorevole alle nostre indagini e che abbia negato tutte le accuse. Seguiremo anche gli ulteriori sviluppi legali a seguito dell'ingiunzione preliminare ottenuta da Zverev presso i tribunali tedeschi".

La Sharypova ha anche affermato che Zverev ha cercato di soffocarla con un cuscino in una stanza d'albergo a New York, prima che lei fuggisse a piedi nudi temendo per la sua vita.

Gli screenshot dei messaggi WhatsApp mostrati alla CNN Sport sembrano suggerire che il presunto incidente sia avvenuto il 23 agosto 2019, un mese e mezzo prima del Masters di Shanghai. Lo scorso ottobre, Zverev ha dichiarato che le accuse sono "semplicemente non vere".

Visita CNN.com/sport per ulteriori notizie, articoli e video.

Sharypova ha dichiarato a Slate che la sua decisione di parlare non riguardava Zverev.

"Volevo essere pubblica, essere onesta con tutti voi", ha detto. "Molte ragazze in questa situazione sono silenziose. Non ne parlano perché hanno paura di commenti che dicono che non è vero e cose del genere. Volevo solo dimostrare che non è difficile parlarne".

"È già successo nella vita reale, l'hai già vissuto. Sai che hai detto la verità, sai che non sei una persona cattiva e che non te lo meritavi".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com