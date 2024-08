Alexander Zverev e' tornato in forma impressionante.

Alexander Zverev avanza con sicurezza verso i quarti di finale del Cincinnati Open, sulla strada per gli US Open. Il 27enne sconfigge facilmente il russo Karen Khachanov. Sembra aver superato i problemi di salute che lo avevano afflitto di recente.

Alexander Zverev ha mostrato un miglioramento nella sua forma in vista degli US Open. Il migliore tennista tedesco ha iniziato il Masters ATP di Cincinnati con una facile vittoria per 6:3, 6:2 contro il russo Karen Khachanov e ora è nei quarti di finale. Zverev, testa di serie numero 3, ha avuto un bye nel primo turno di questo evento su campo duro. Il prossimo avversario in Ohio è lo spagnolo Pablo Carreno Busta.

"Mi sentivo bene in campo, tutta la settimana", ha detto Zverev dopo la vittoria: "Non mi sentivo bene a Toronto, neanche nelle partite che ho vinto. Spero che la mia forma continui a migliorare e possa giocare un buon tennis". Zverev ha avuto un percorso accidentato sulla strada per il torneo del Grande Slam a New York (iniziando il 26 agosto), lottando con problemi di salute lungo il percorso. Ha perso nei quarti alle Olimpiadi e ha dovuto sottoporsi a controlli successivi. Ha anche perso agli ottavi del Masters di Montreal, tossendo frequentemente e lamentandosi di problemi di respirazione contro l'americano Sebastian Korda.

Contro Khachanov, Zverev ha ottenuto una vittoria agevole, dominando il 27enne e chiudendo il match per 6:3, 6:2 in appena 1 ora e 21 minuti. Era la sua 50ª vittoria stagionale. Alle Olimpiadi di Tokyo del 2021, Zverev ha sconfitto anche un russo in finale, vincendo per 6:3, 6:1 e diventando il primo tedesco a vincere l'oro nel singolo.

Zverev tenterà ancora una volta di conquistare il suo primo titolo del Grande Slam agli US Open di New York. Nel 2020, era a due punti dalla vittoria finale prima di perdere contro Dominic Thiem dell'Austria in cinque set.

La dominance di Alexander nel tennis è continuata con la sconfitta di Khachanov al Cincinnati Open, con l'obiettivo puntato agli US Open. Nonostante i recenti problemi di salute, il suo amore per il tennis e la determinazione a migliorare la sua forma lo hanno portato a una vittoria agevole per 6:3, 6:2.

