Alexander Zverev dice che "probabilmente ci sarebbero più" casi di Covid-19 agli Australian Open con l'aumento dei controlli

Mercoledì scorso, il francese Ugo Humbert è risultato positivo al Covid-19 in un test precedente alla partenza, dopo la sconfitta al primo turno contro il connazionale Richard Gasquet.

"Alcuni giocatori l'hanno avuta quando sono arrivati, altri penso che l'abbiano adesso", ha detto Zverev ai giornalisti dopo la sua vittoria al secondo turno contro John Millman.

"Non ci sottoponiamo ai test, quindi credo che se ci sottoponessimo ai test, probabilmente ci sarebbero più riscontri positivi di quanti ce ne siano ora, in un certo senso".

Tutti i giocatori devono essere completamente vaccinati per poter giocare agli Australian Open, a meno che non abbiano una valida esenzione medica.

In un'intervista rilasciata giovedì a Nine Network, il responsabile di Tennis Australia Craig Tiley ha dichiarato che i giocatori devono sottoporsi al test una volta arrivati in Australia e di nuovo tra i cinque e i sette giorni dopo il loro arrivo.

Ha aggiunto che i test sono obbligatori se un giocatore presenta sintomi di Covid-19.

La CNN ha contattato Tennis Australia in merito ai suoi protocolli di analisi agli Australian Open, ma non ha ricevuto risposta.

Garbiñe Muguruza, terza testa di serie nel tabellone femminile, ha dichiarato dopo la sconfitta al secondo turno contro Alize Cornet di essersi sottoposta a test ogni due giorni da sola nella sua stanza d'albergo, mentre Zverev ha detto di aver preso ulteriori precauzioni.

"Ci sono molti casi a Melbourne, ci sono molti casi in tutta l'Australia, quindi non faccio molto fuori. Non sono ancora andato in nessun ristorante, non sono uscito, non sono andato da nessuna parte se non nella stanza d'albergo e nei tribunali", ha detto.

"Sto facendo una specie di bolla di sapone per me stesso, semplicemente perché non voglio correre alcun rischio e voglio darmi la migliore possibilità possibile di fare bene qui. Se mi capita Covid, ovviamente non sarà così".

La scorsa settimana, il giocatore australiano Bernard Tomic ha espresso il suo disappunto per i protocolli di analisi in vista degli Australian Open, affermando: "Non posso credere che nessuno si sottoponga ai test. Permettono ai giocatori di entrare in campo con test rapidi nella loro stanza... nessun test PCR ufficiale".

Secondo il Chief Health Officer del Victoria, Brett Sutton, mercoledì lo Stato ha registrato 21.966 nuovi casi di Covid-19, per un totale di 246.894 casi attivi.

Gli Australian Open si concluderanno il 31 gennaio.

Fonte: edition.cnn.com