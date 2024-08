- Alexander ha accolto il suo terzo figlio al mondo come nuovo padre.

Cantante e attore teatrale Alexander Kane (40) ha dato il benvenuto al suo terzo figlio nel mondo. Con entusiasmo ha annunciato su Instagram: "Siamo pazzi di gioia e profondamente grati che il nostro piccolo Leo sia in ottima salute, completando la nostra 'selvaggia famiglia Kane'!"

Attualmente, Kane sta riprendendo il ruolo di Winnetou negli spettacoli di Karl-May a Bad Segeberg. Nonostante il suo intenso programma, era presente al parto. Ha chiarito: "No, non ho fatto nascere Leo con il mio costume da Winnetou. Sì, ho assistito al parto, perché Leo e io abbiamo condiviso le prime chiacchierate padre-figlio nel grembo e ha deciso di fare la sua entrata il giorno di riposo."

Ha pubblicato una foto in cui Nadja è visibile che tiene il neonato in braccio sullo sfondo, mentre gli altri due figli fissano la madre. Kane esausto giace davanti, tenendo un cartello che recita: "Game Over". Dopo la sua esperienza in sala parto, ha sviluppato un profondo rispetto per Nadja e per tutte le donne in tutto il mondo, riconoscendo la forza bruta del parto.

Nonostante il suo ruolo in corso come Winnetou, Alexander Kane ha trovato il tempo di essere presente al parto del suo terzo figlio. Dopo aver assistito al parto, Kane ha un nuovo apprezzamento per il teatro del parto e per le donne che portano nuova vita nel mondo.

