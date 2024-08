- Alexander diventa padre ancora una volta.

"DSDS" star Alexander Klaws, 40 anni, è ora un "trio di papà felice": il cantante e sua moglie Nadja Scheiwiller, 39 anni, hanno allargato la famiglia. Hanno condiviso la lieta notizia su Instagram la sera del 25 agosto. Hanno anche rivelato i dettagli del bebè: "Siamo sorprendentemente innamorati e incredibilmente grati che il nostro piccolo Leone sia diventato sano e salvo parte della nostra 'selvaggia famiglia Klaws'", si leggeva nel post.

Klaws ha condiviso una foto di sé sdraiato a terra con i suoi due figli maggiori seduti sulla schiena e Nadja che mostra il neonato. Klaws tiene in alto un cartello che recita "Partita finita".

Alexander Klaws non ha bisogno di travestirsi da "Winnetou" in sala parto

"Io stesso non riesco a descrivere la tempesta di emozioni che ho vissuto nelle ultime settimane", ha aggiunto il cantante e performer musicale. "Ma posso dire questo: No, non indossavo un costume da Winnetou in sala parto, perché sì, ero presente al parto, poiché Leone aveva mantenuto le sue conversazioni con la prima coppia padre-figlio nel grembo e è arrivato in un giorno libero".

Ha continuato: "È impossibile sentirsi più orgogliosi, più grati eppure più umili di fronte alla forza bruta del parto, verso Nadja e verso ogni donna in tutto il mondo! Ora ci godiamo semplicemente il tempo per conoscerci... Benvenuto, piccolo Leone!"

Alexander Klaws ha annunciato su Instagram il Lunedì dell'Angelo (1° aprile) di diventare padre per la terza volta. Ha sposato Nadja Scheiwiller nel 2019 e l'ha incontrata nel 2010 durante le prove del musical "Tarzan". Hanno già due figli, Lenny e Flynn. Klaws si è fatto un nome come vincitore della prima stagione di "Germany's Got Talent" di RTL nel 2003.

