Alex Ferguson dice che Cristiano Ronaldo sarebbe dovuto partire titolare contro l'Everton

Ronaldo è entrato in campo poco prima dell'ora di gioco con lo United in vantaggio per 1-0, ma l'Everton ha pareggiato al 65° minuto e ha resistito al pareggio.

In un video postato sui social media, si sente Ferguson dire al grande delle arti marziali miste Khabib Nurmagomedov che l'Everton ha avuto una spinta "quando hanno visto che Ronaldo non stava giocando...".

Quando Nurmagomedov ha ricordato a Ferguson che Ronaldo è entrato nel secondo tempo, lo scozzese ha aggiunto: "Sì, lo so... ma dovresti sempre iniziare con i tuoi giocatori migliori".

Ronaldo ha detto che Ferguson, che lo ha ingaggiato nel 2003 dallo Sporting Lisbona quando aveva 18 anni, ha avuto un ruolo importante nel suo ritorno all'Old Trafford.

Lo United, che ha ottenuto 14 punti in sette partite di campionato, affronterà il Leicester City il 16 ottobre nel prossimo turno dopo la pausa internazionale.

