Alessia Zarbo cade durante una corsa di 10.000 metri

Le temperature restano elevate nella gara dei 10,000 metri femminili venerdì sera. Una francese si spinge all'esasperazione davanti al suo pubblico - e crolla sulla pista. Non sembra necessario portarla in ospedale.

La francese dei 10,000 metri Alessia Zarbo è crollata durante la gara alle Olimpiadi. La 22enne ha dovuto essere soccorsa sulla pista e portata via sulla barella mentre la gara era ancora in corso. Secondo i resoconti, Zarbo non ha bisogno di essere portata in ospedale e si sente meglio.

La francese è crollata esausta al segno dei 8,000 metri nell'atmosfera scioccata dello Stade de France e si è accasciata sulla pista blu. L'atleta di vicino a Nizza è stata soccorsa da un medico della federazione francese sul posto mentre la gara entrava nella sua fase finale.

La gara è stata vinta dal detentore del record del mondo Beatrice Chebet. Quattro giorni dopo la sua vittoria sui 5,000 metri, la keniana ha fatto un doppio con la sua sprint finale in 30:43.25. Argento all'italiana Nadia Battocletti (30:43.55).

Rai Benjamin vince lo scontro

Come nei 5,000 metri, c'è solo il bronzo per la campionessa olimpica di Tokyo Sifan Hassan dai Paesi Bassi (30:44.12). La 31enne ora ha l'ultima possibilità per l'oro nella maratona di domenica. Konstanze Klosterhalfen non si è qualificata per Parigi, quindi non c'è stato un runner tedesco nella gara.

Più tardi nella serata, c'è stato uno scontro sui 400 metri. Rai Benjamin ha detronizzato il detentore del record del mondo Karsten Warholm. L'americano ha conquistato la sua prima medaglia d'oro in un finish spettacolare in 46.46 secondi, con il norvegese campione olimpico di Tokyo Warholm che ha conquistato l'argento in 47.06 secondi. Bronzo al brasiliano ex campione del mondo Alison dos Santos (47.26).

Benjamin ha celebrato la sua prima vittoria su Warholm in una grande gara. Il "Vichingo" degli ostacoli è riuscito a tenere il passo solo fino a poco prima dell'ingresso alla retta finale, ma poi ha dovuto lasciare andare il 27enne. Il record del mondo di 45.94 secondi, stabilito da Warholm nella sua corsa d'oro tre anni fa in Giappone, non era minacciato. I runner tedeschi Joshua Abuaku e Emil Agyekum sono stati eliminati nei semifinali, mentre Constantin Preis è stato eliminato nel turno preliminare.

I Giochi Olimpici 2024 a Parigi sono attes

Leggi anche: