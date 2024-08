- Alerte terroristiche per i concerti di Taylor Swift: terzo sospettato arrestato

A seguito della cancellazione dei concerti di Taylor Swift a Vienna, è stata arrestata un'altra persona. Un uomo di 18 anni originario dell'Iraq è stato trattenuto, secondo il ministro dell'Interno austriaco Gerhard Karner. Il sospettato è accusato di aver giurato fedeltà all'ISIS. Si trovava nelle vicinanze del principale sospettato di 19 anni, ma non ci sono indizi di direct involvement nei piani dell'attacco.

Sospetti a Vienna rivendicano l'appartenenza all'IS

Nel frattempo, la Procura della Repubblica ha richiesto il fermo dei due sospetti terroristici arrestati. Il tribunale regionale di Wiener Neustadt dovrebbe decidere sull'imposizione del fermo più tardi questo pomeriggio.

I sospetti sono indagati per appartenenza a un'organizzazione terroristica e a un'organizzazione criminale. Sono accusati di avere legami con la rete terroristica dello Stato Islamico (ISIS) e di sostenere i suoi obiettivi e intenti, ha dichiarato un portavoce della Procura della Repubblica all'Agenzia di stampa austriaca (APA).

Decine di migliaia di fan di Taylor Swift delusi dalla cancellazione

Il 19enne avrebbe pianificato un attacco vicino allo stadio dove la superstar americana Taylor Swift avrebbe dovuto esibirsi di fronte a oltre 60.000 spettatori. I suoi tre concerti a Vienna questa settimana sono stati cancellati per motivi di sicurezza, lasciando decine di migliaia di fan di Swift profondamente delusi.

Il secondo fermato ha 17 anni e lavorava come montatore di palchi e impalcature allo stadio di Swift. È amico del 19enne. Un 15enne è stato interrogato come testimone e non è stato trattenuto. Si dice che abbia incriminato il 19enne.

