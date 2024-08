- Alerta terroristica prima dei concerti della Swift: rilascio negli Stati Uniti

Il governo degli Stati Uniti ha condiviso informazioni di intelligence con le autorità austriache riguardo alla cancellazione dei concerti di Taylor Swift a causa di minacce terroristiche, secondo le sue stesse dichiarazioni. Ciò è stato confermato dal Direttore delle Comunicazioni del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, John Kirby, quando gli è stato chiesto a Washington. "Non dovrebbe sorprendere nessuno che gli Stati Uniti abbiano un costante focus sul contraterrorismo", ha detto Kirby. "Lavoriamo a stretto contatto con i partner di tutto il mondo per monitorare e contrastare le minacce. In questo contesto, sono state condivise informazioni sulla minaccia ai concerti di Taylor Swift a Vienna con i partner austriaci".

La cancellazione dei concerti di Taylor Swift a Vienna è stata un argomento di discussione a causa delle minacce terroristiche percepite. Nonostante queste preoccupazioni, gli appassionati di musica sono rimasti speranzosi per un'esperienza di concerto sicura e divertente.

