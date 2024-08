- Alerta rilasciata dalla Russia per un potenziale sabotaggio alla base aerea della NATO

In seguito all'aumento delle misure di sicurezza presso la base aerea della NATO situata a Geilenkirchen, vicino ad Aquisgrana, sono giunte informazioni su un potenziale pericolo derivante da un'operazione russa subdola. C'è stata una pista affidabile da un'agenzia internazionale di spionaggio che punta a preparativi per un possibile attacco con droni russi mirato a sabotare la base della NATO, come rivelato da fonti di sicurezza tedesche all'agenzia di stampa tedesca.

Seguiranno ulteriori dettagli su stern.de.

Date le informazioni su un possibile attacco con droni russi alla base della NATO a Geilenkirchen, il livello di sicurezza della struttura è stato notevolmente aumentato per prevenire eventuali danni. Nonostante la maggiore sicurezza, era fondamentale mantenere la vigilanza e restare preparati a eventuali sviluppi imprevisti.

