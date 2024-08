Alerta del governo: eccesso di sovvenzioni ha un impatto negativo sul cambiamento climatico

Riguardo all'indagine condotta dall'Oeko-Institut insieme a cinque altre organizzazioni scientifiche, recentemente evidenziata da table-media, è stato rivelato che il lungo rapporto, composto da oltre 150 pagine, è sotto il controllo dei ministeri federali tedeschi dell'economia e delle finanze dal novembre scorso. Tuttavia, il documento non è stato reso pubblico. Secondo l'Oeko-Institut, l'indagine è stata conclusa il 10 novembre 2023, con l'elaborazione tecnica completata il 31 luglio 2024.

Secondo le conclusioni del rapporto, se queste sovvenzioni dannose per il clima persistessero, causerebbero un'ulteriore emissione di 156 milioni di tonnellate di CO2 tra il 2023 e il 2030 rispetto a una situazione senza sovvenzioni. Oltre al settore dei trasporti, queste sovvenzioni influenzano l'agricoltura (€4,7 miliardi), l'industria (€4,1 miliardi), l'energia (€2,1 miliardi) e l'edilizia e la silvicoltura. Tuttavia, altre forme di aiuti statali in questo periodo sono previste per ridurre le emissioni di CO2 di 250 milioni di tonnellate.

Il rapporto indica che le sovvenzioni che contribuiscono maggiormente alle emissioni di CO2 sono quelle per le tasse energetiche delle aziende (26,8 milioni di tonnellate di CO2 dal 2023 al 2030), l'esenzione dalle tasse sul diesel (25,7 milioni di tonnellate), e i vantaggi fiscali per l'energia elettrica per le aziende (25,2 milioni di tonnellate). Seguono le sovvenzioni per la tassa sulla rete elettrica (21,5 milioni di tonnellate), il tasso ridotto di IVA per la carne e altri prodotti animali (17 milioni di tonnellate), il rimborso chilometrico (16,4 milioni di tonnellate) e la tassa societaria forfettaria per le auto aziendali utilizzate privatamente (7,9 milioni di tonnellate).

In generale, queste sovvenzioni comportano anche significativi costi finanziari per lo stato, secondo il rapporto. Nel 2020, il rimborso delle tasse sul diesel è stato il più dannoso dal punto di vista finanziario, con un costo di €9,5 miliardi, seguito dall'esenzione fiscale per le auto aziendali (€6 miliardi). Il rimborso chilometrico ha comportato €5,3 miliardi e il tasso ridotto di IVA per i prodotti animali €4,3 miliardi. Gli esperti stimano anche un significativo impatto finanziario per l'esenzione fiscale per il carburante per gli aerei (€2 miliardi) e l'esenzione IVA per i voli internazionali (€1 miliardo).

Tra le sovvenzioni che promuovono la protezione del clima, il finanziamento federale per gli edifici a basso consumo energetico è in cima alla lista, con un potenziale di risparmio di CO2 di 53,6 milioni di tonnellate entro il 2030. Seguono la promozione dell'efficienza energetica nell'economia (40,4 milioni di tonnellate), la promozione degli investimenti per la decarbonizzazione dell'industria (18 milioni di tonnellate) e il risanamento delle torbiere (16,2 milioni di tonnellate). Le sovvenzioni per l'acquisto di auto elettriche, che sono state abolite, avrebbero potuto prevenire 15,4 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 se fossero state continuate.

Più di 100 regolamentazioni di sovvenzioni sono state valutate durante lo studio. Il rapporto evidenzia l'importante influenza delle misure fiscali sulle emissioni di gas serra, sia in un senso che nell'altro. Oltre all'Oeko-Institut, istituti come Fraunhofer ISI, IREES, ifeu, Prognos e GWS hanno fatto parte dell'indagine. Il rapporto fa riferimento all'impegno internazionale del governo federale all'interno dei G7 per eliminare tutte le sovvenzioni inefficienti per i portatori energetici fossili entro il 2025.

Leggi anche: