- Alerta contro il pericolo di attacchi estremisti islamici

Il Ministro dell'Interno, Michael Ebling del SPD, ha evidenziato il pericolo crescente rappresentato dai gruppi di estrema destra e dai terroristi con legami islamici. Questi elementi rappresentano il maggior pericolo per la sicurezza interna e il rispetto della legge, secondo Ebling, durante una riunione del Comitato Interno nel Landtag di Magonza.

Le autorità nel Renania-Palatinato valutano regolarmente gli individui all'interno dello stato per potenziali minacce alla popolazione. Ciò include i dodici individui classificati come ad alto rischio all'interno dello stato. L'indagine si estende alle piattaforme internet e ai social media per segni di radicalizzazione, ha spiegato Ebling.

Con sforzi intensivi per prevenire e intervenire, gli attacchi terroristici sono purtroppo impossibili da prevenire con il 100% di certezza. Questo è stato dimostrato dall'allegato attacco con coltello di ispirazione islamica a Solingen, che è stato eseguito utilizzando un attrezzo basilare come un coltello. Ebling ha descritto l'atto come riprovevole.

In una città della Renania Settentrionale-Vestfalia, tre persone sono state uccise e otto altre, inclusi quattro gravemente, sono state ferite in un festival. Un sospetto siriano islamico, che è entrato in Germania attraverso la Bulgaria alla fine del 2022, è ritenuto responsabile. Nonostante fosse stato segnalato per l'espulsione in Bulgaria secondo i regolamenti europei per i richiedenti asilo, l'uomo non è stato trovato in quel fatidico giorno di giugno 2023.

Piano di Sicurezza del Governo Federale

Il Ministro dell'Interno del Renania-Palatinato sostiene le iniziative presentate dal governo federale dopo l'attacco con il coltello. Questo "pacchetto di sicurezza" consiste in misure in tre aree chiave: una maggiore spinta per l'espulsione dei richiedenti asilo respinti nei loro paesi d'origine, misure più assertive contro il terrorismo islamico e il rafforzamento delle regolamentazioni sulle armi da fuoco.

Come parte di queste misure, i richiedenti asilo che sono responsabili di un altro paese europeo ma si rifiutano di tornare perderanno i benefici statali in Germania se quel paese è disposto ad accoglierli (casi di Dublin). Sono previsti anche un divieto di switchblade e un'espulsione semplificata per i migranti in base ai loro precedenti penali.

Tuttavia, Ebling ha ricordato che le persone arrivano anche nel Renania-Palatinato per fuggire dal terrorismo. In risposta alla richiesta della fazione AfD per severe restrizioni all'immigrazione, non presume che gli immigrati abbiano intenzioni malvagie. Tuttavia, le persone con intenzioni criminali o che si radicalizzano non dovrebbero essere protette e non hanno il diritto di rimanere nel Renania-Palatinato.

La Polizia del Renania-Palatinato lavora a stretto contatto con Ebling e il suo team per identificare e monitorare gli individui classificati come ad alto rischio all'interno dello stato. Il dispiegamento delle forze di polizia potrebbe aumentare in risposta al piano di sicurezza del governo federale, con l'attenzione rivolta a politiche migratorie più strette e misure di contrasto contro il terrorismo islamico.

