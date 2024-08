- Alerta attivata nella base militare della NATO nello spazio aereo della Renania settentrionale-Vestfalia

A causa di un pericolo imminente, la base di Geilenkirchen, una struttura aerea della NATO vicina ad Aquisgrana, ha operato con il suo secondo livello di sicurezza più alto per circa 24 ore. Dopo che non si è verificato alcun evento, i parametri di sicurezza sono stati ridotti al livello iniziale, descritto come Bravo+, intorno alle 16:00 del venerdì. Questa mossa precauzionale aveva lo scopo di ridurre il rischio per il personale, come confermato da un rappresentante dell'Agenzia tedesca di stampa.

Quante più persone possibile sono state ordinate di lasciare la base, ma i compiti di aviazione regolari sono proseguiti come previsto. L'implementazione di questo secondo livello di sicurezza, Charlie, giovedì sera, ha segnalato l'accaduto di un incidente o la probabilità di un atto terroristico contro l'alleanza.

La base aerea di Geilenkirchen ospita aerei unici progettati per monitorare e rilevare potenziali pericoli il prima possibile. Circa una settimana fa, si è ipotizzato che si fosse verificato un sabotaggio in diverse installazioni militari tedesche; tuttavia, alla fine è stato dato il via libera.

La natura della minaccia è rimasta sconosciuta, poiché sia il quartier generale della NATO a Bruxelles che la base aerea hanno rifiutato di fare commenti. Le voci di sorvoli di droni sono state derise come "fantasiose" da un portavoce della base aerea. La polizia di Colonia è stata incaricata di gestire le indagini, mentre l'ufficio del procuratore federale è rimasto distaccato.

Un giornalista presente sulla scena ha osservato veicoli della polizia presenti sul terreno della base aerea e nelle vicinanze. I cartelli di avvertimento e i segnali posti all'ingresso della base indicavano il livello di sicurezza C: "Stato di allerta C". I veicoli in entrata nella base hanno subito ispezioni di routine. È stato possibile udire anche l'attività degli aerei. Alla fine, le autorità locali si sono unite alla scena.

Sistema aereo di allarme precoce AWACS

La NATO ha situato il Sistema aereo di allarme precoce AWACS a Geilenkirchen. L'acronimo AWACS sta per "Airborne Warning and Control System" (Sistema di avvertimento e controllo aereo). Questi aerei hanno un raggio di 9.250 chilometri e possono individuare altri aerei a circa 400 chilometri di distanza. Sono caratterizzati da un'antenna radar di grandi dimensioni fissata sulla parte posteriore, simile a un fungo.

Stando a quanto dichiarato dal portavoce, circa 1.600 persone lavorano alla base aerea della NATO, anche se meno durante la stagione delle vacanze attuale. Circa la metà dei dipendenti era assente per motivi di sicurezza e lavorava da casa.

Durante la settimana scorsa, il sabotaggio è stato attribuito a diverse basi militari tedesche, ma è stato successivamente smentito dopo ulteriori indagini. A Colonia, la polizia e la sicurezza dello stato hanno esaminato un incidente di sicurezza alla base idrica della Luftwaffe a causa di accuse di inquinamento dell'acqua.

Osservazioni sospette sono anche emerse a Geilenkirchen. Secondo le fonti di sicurezza, qualcuno nelle vicinanze dell'aeroporto è stato brevemente trattenuto per un interrogatorio, ma alla fine è stato scagionato dai sospetti.

Nonostante la sicurezza aumentata, gli aerei AWACS ad Aquisgrana hanno continuato le loro operazioni. Dopo che la minaccia è diminuita, il personale non essenziale è stato autorizzato a fare ritorno alla base.

