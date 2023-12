Alejandro Agag: Bernie Ecclestone mi disse: "Non farai mai la tua prima gara".

Il presidente della Formula Uno Bernie Ecclestone è stato il più forte tra i critici che hanno previsto che l'idea si sarebbe rapidamente esaurita, dice Agag.

Ma la prima serie elettrica si appresta a disputare la 50a gara della sua quinta stagione a Hong Kong questo fine settimana.

"La gara numero 50 è un momento molto importante per noi", ha dichiarato Agag ai giornalisti a Londra. Ricordo che Bernie Ecclestone mi disse: "Non arriverai mai alla tua prima gara".

Ecclestone, che è stato amministratore delegato della Formula Uno per quasi 40 anni, è stato solo una delle tante persone che sono state costrette a rimangiare le loro parole.

"Ho Bernie, sapete, probabilmente nella massima considerazione come tutto, come amico, come uomo d'affari, come creatore della Formula Uno", ha detto Agag.

"Una settimana prima della mia prima gara. Mi ha detto: 'Sono contento che tu avessi ragione e io torto'".

La ciliegina sulla torta

Considerata uno degli sport in più rapida crescita al mondo, la Formula E ha attirato più di 300 milioni di spettatori in tutto il mondo che hanno seguito almeno una gara in TV la scorsa stagione, secondo Forbes.

Una media di 27,1 milioni ha seguito ogni singola gara, un enorme aumento rispetto ai 18,6 milioni che si sono sintonizzati per ogni gara durante la stagione 2016-17.

La rapida crescita della popolarità della Formula E ha convinto la BBC, l'emittente nazionale britannica, ad acquistare i diritti di trasmissione in diretta per la stagione in corso e l'E-Prix di Hong Kong di questo fine settimana sarà la prima gara trasmessa su un canale in chiaro.

"È una sorta di ciliegina sulla torta essere trasmessi dalla BBC", afferma Agag. "Dimostra che il campionato sta vivendo il suo momento più alto finora. Siamo nel momento migliore e Porsche e Mercedes devono ancora venire, arriveranno l'anno prossimo.

"Ogni volta che vediamo più pubblico andare alle gare, c'è sempre più seguito in TV, sui social media e sul digitale, e in più iniziamo a fare dei passi avanti con alcuni grandi canali in chiaro".

Agag ammette di non avere "idea" di quante persone si sintonizzeranno per assistere all'E-Prix di Hong Kong, ma afferma che sarebbe molto soddisfatto di 400.000 spettatori in diretta.

Nonostante il passaggio del suo sport alla TV in chiaro e l'esposizione che ne deriva per una potenziale nuova base di fan, Agag ritiene che la forza della Formula E risieda altrove.

Dopo una conversazione con l'amministratore delegato di una delle più grandi società di telecomunicazioni del mondo, il 48enne ha affermato che la priorità delle organizzazioni è la crescita dell'audience digitale.

"Si stava concentrando solo su questo", dice Agag. L'audience televisiva cresce forse del 10%, 20% - 40% nel nostro caso - di anno in anno, ma il digitale cresce del 500%".

"Quando ero in Messico, i miei figli erano fuori casa e due di loro non hanno guardato la gara in Messico, così ho detto ai ragazzi: 'Come faremo a guardare la gara in Messico, non l'abbiamo registrata su Sky o altro?

I miei figli mi guardano come se fossi un idiota... e mio figlio prende il suo telefono, va su YouTube, va su airplay ed ecco la gara in TV".

"Le cose stanno cambiando e la gente guarda più gli highlights che le gare in diretta e bisogna adattarsi a questo - e i bambini, sapete, la nuova generazione lo capisce".

Cambiamento nella nostra direzione

La crescita della Formula E nei suoi cinque anni di vita si è riflessa nel cambiamento delle prospettive della società.

Le aziende e gli individui sono diventati più attenti all'ambiente, alla ricerca di modi per diventare ecologici e ridurre l'impronta di carbonio, e il passaggio dalle auto a benzina e diesel a quelle elettriche è stato in prima linea in questo cambiamento.

"Nel 2012, c'erano 190.000 auto elettriche in circolazione nel mondo", afferma Agag. La previsione, più o meno, è che ci avvicineremo o forse supereremo di poco gli otto milioni".

"Quindi passeremo da 190.000 a otto milioni - ovviamente otto milioni sono pochi rispetto a un miliardo di auto o di veicoli in generale. Ma da 190.000 a otto milioni è una crescita enorme.

"Se si guarda a tutti i marchi automobilistici che modificano le loro linee di produzione per adattarsi all'elettrico e all'inserimento di motori elettrici, se si guarda all'Accordo sul clima di Parigi, se si guarda alle regole dell'Unione Europea sulle emissioni di CO2, il mondo sta cambiando e il mondo sta cambiando nella nostra direzione.

"Non sta cambiando in nessun'altra direzione, sta cambiando nella nostra".

