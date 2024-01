Alec Baldwin raggiunge un accordo con la famiglia di Halyna Hutchins

La causa, depositata a febbraio a Santa Fe, contro Baldwin, le società di produzione del film, i produttori e altri membri chiave della troupe, ha denunciato numerose violazioni degli standard industriali.

Matthew Hutchins, vedovo di Halyna Hutchins uccisa sul set, sarà produttore esecutivo del film, aggiunge il comunicato.

"Abbiamo raggiunto un accordo, soggetto all'approvazione del tribunale, per il nostro caso di morte ingiusta contro i produttori di Rust, tra cui Alec Baldwin e Rust Movie Productions, LLC. Come parte dell'accordo, il nostro caso sarà archiviato. Le riprese di Rust, di cui sarò produttore esecutivo, riprenderanno con tutti i protagonisti originali nel gennaio 2023. Non ho alcun interesse a fare recriminazioni o ad attribuire colpe (ai produttori o al signor Baldwin). Tutti noi crediamo che la morte di Halyna sia stata un terribile incidente. Sono grato che i produttori e la comunità dello spettacolo si siano riuniti per rendere omaggio all'ultimo lavoro di Halyna", ha dichiarato Hutchins in un comunicato.

"Durante questo difficile processo, tutti hanno mantenuto il preciso desiderio di fare ciò che è meglio per il figlio di Halyna. Siamo grati a tutti coloro che hanno contribuito alla risoluzione di questa situazione tragica e dolorosa", ha dichiarato l'avvocato di Alec Baldwin, Luke Nikas di Quinn Emanuel.

Il regista Joel Souza, anch'egli ferito durante la sparatoria, dovrebbe tornare a girare il film.

"Quelli di noi che hanno avuto la fortuna di passare del tempo con Halyna sapevano che era estremamente talentuosa, gentile, creativa e una fonte di incredibile energia positiva. Avrei solo voluto che il mondo l'avesse conosciuta in circostanze diverse, come sicuramente sarebbe accaduto grazie al suo straordinario lavoro. Nel mio tentativo di guarire, qualsiasi decisione di tornare a finire di dirigere il film avrebbe avuto senso per me solo se fosse stata presa con il coinvolgimento di Matt e della famiglia Hutchins. Sebbene sia certamente agrodolce, sono felice che insieme porteremo a termine ciò che io e Halyna abbiamo iniziato. Ogni mio sforzo per questo film sarà dedicato a onorare l'eredità di Halyna e a renderla orgogliosa. È un privilegio portare a termine questo progetto per suo conto", ha dichiarato Souza in un comunicato.

Rust Movie Productions, LLC, attraverso il suo avvocato, Melina Spadone della Pillsbury Winthrop Shaw Pittman, ha dichiarato: "Siamo lieti che le parti si siano riunite per risolvere la questione che, previa approvazione del tribunale, segna un importante passo avanti nel celebrare la vita di Halyna e onorare il suo lavoro".

Nella causa si afferma che le società di produzione e i produttori hanno "tagliato i fondi" e "scelto di assumere la troupe più economica disponibile", sottolineando in particolare di aver "consapevolmente assunto un'armaiola del tutto priva di qualifiche" e di averle imposto di dividere il tempo in un secondo ruolo di assistente al maestro degli oggetti di scena.

Jason Bowles, avvocato di Hannah Gutierrez Reed, che ha lavorato come corazziere in "Rust", ha detto che spera che l'accordo sia riconosciuto come una "misura di giustizia".

"Hannah è grata che questo accordo vada a beneficio della famiglia Hutchins e che le parti siano riuscite a risolvere in modo costruttivo la causa civile. Speriamo che anche l'ufficio del procuratore distrettuale riconosca che è stata raggiunta una misura di giustizia in relazione a questo tragico incidente e che scelga di non perseguire accuse penali", ha detto Bowles.

Un portavoce del procuratore distrettuale di Santa Fe ha dichiarato alla CNN che l'accordo di transazione non avrà alcun impatto sull'indagine penale in corso sul caso.

"Mentre le cause civili vengono risolte privatamente e spesso comportano riconoscimenti economici, i casi penali si basano solo sui fatti", ha dichiarato Heather Brewer, portavoce dell'ufficio del primo procuratore distrettuale del Nuovo Messico. "Se i fatti e le prove giustificano un'accusa penale ai sensi della legge del Nuovo Messico, l'accusa sarà presentata. Nessuno è al di sopra della legge".

Josh Campbell e Julia Jones della CNN hanno contribuito a questa storia.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com