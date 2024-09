Aldi-Sud è attualmente sottoposta alla procedura di rimborso

In una disputa riguardante promozioni ingannevoli, il supermercato discount Aldi Süd ha subito un setback presso la più alta corte europea. Quando promuovono sconti nei volantini, ad esempio, devono basarsi sul prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, come stabilito dalla Corte di Giustizia Europea (CGUE). Ciò serve a impedire ai commercianti di ingannare i consumatori aumentando prima i prezzi e poi riducendoli, pubblicizzando thus "sconti falsi".

La battaglia legale è derivata da un'azione dell'agenzia per la protezione dei consumatori del Baden-Württemberg. Hanno applaudito la decisione della corte e si aspettano una maggiore trasparenza per i consumatori, prevedendo maggior onestà da parte dei rivenditori. Tuttavia, l'industria del commercio prevede conseguenze negative per entrambi i clienti e i commercianti a seguito della sentenza della CGUE. Aldi è rimasto silente sulla decisione.

In questo caso specifico, lo slogan "il miglior prezzo in Germania" è stato utilizzato per banane e ananas. La CGUE ha identificato un "prezzo in evidenza" di 1,49 euro per pezzo per gli ananas, con un prezzo barrato di 1,69 euro. Tuttavia, è stato rivelato in piccolo che il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni era in realtà di 1,39 euro, che era inferiore al "prezzo in evidenza". Per le banane, è stato pubblicizzato un prezzo di 1,29 euro al chilogrammo, con uno sconto del 23% e un prezzo barrato di 1,69 euro. Anche qui, il supermercato ha rivelato in piccolo il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, che era equivalente al prezzo attuale.

Da circa due anni, i rivenditori sono obbligati a specificare il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni per ogni sconto. Tuttavia, l'agenzia per la protezione dei consumatori ha argomentato che gli sconti dovrebbero basarsi sul prezzo più basso, non semplicemente sul tasso immediatamente precedente all'avvio dell'offerta.

Associazione del Commercio: Meno Sconti in Futuro

Secondo Cornelia Tausch, vicepresidentessa dell'agenzia per la protezione dei consumatori del Baden-Württemberg, Aldi Süd non può semplicemente indicare il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni senza applicare lo sconto ad esso. "Con questa tecnica, Aldi ha falsamente rivendicato di offrire una riduzione di prezzo autentica, ma in realtà il prezzo barrato è probabilmente salito solo brevemente in precedenza per promuovere quindi una riduzione di prezzo allettante", ha criticato.

I giudici a Lussemburgo hanno in gran parte concordato con questa valutazione. La corte di Düsseldorf ora deve prendere una decisione nel caso specifico, tenendo conto della sentenza della CGUE. Aldi Süd ha rifiutato di commentare la sentenza. "Chiediamo comprensione per il fatto che non commentiamo i procedimenti in corso come principio".

Dal punto di vista dell'Associazione del Commercio Tedesco (HDE), la decisione della CGUE ha implicazioni negative per entrambi i clienti e i commercianti. Le possibilità per i negozi di pubblicizzare le offerte speciali saranno "restrette in modo irragionevole", ha dichiarato Peter Schröder, responsabile della politica legale e dei consumatori dell'HDE. "Di conseguenza, ci saranno meno riduzioni di prezzo. I cacciatori di affari avranno meno opportunità di allungare il loro budget familiare con acquisti mirati di offerte speciali". Di conseguenza, il livello medio dei prezzi aumenterà per tutti i clienti.

In un caso simile, la Corte d'Appello di Norimberga ha sostenuto anche la prospettiva del consumatore. Un'associazione commerciale ha intentato una causa contro un discount. Il rivenditore aveva pubblicizzato una "garanzia di prezzo di 30 giorni" e uno sconto del 36% rispetto al prezzo precedente per un particolare caffè in polvere. Il caffè ora costava 4,44 euro invece di 6,99 euro. Tuttavia, il consumatore poteva determinare questo solo attraverso una nota a piè di pagina difficile da decifrare, che stabiliva che il caffè era stato in offerta a 4,44 euro per due settimane, che comprendeva il periodo di 30 giorni menzionato. La Corte d'Appello di Norimberga ha considerato questa combinazione di informazioni sui prezzi come pubblicità ingannevole.

