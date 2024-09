- Aldi si impegnerà in una concorrenza dei prezzi con altre grandi catene di supermercati nel Regno Unito.

Il rivenditore a basso costo Aldi è ancora impegnato in una intensa guerra dei prezzi nel Regno Unito contro i punti vendita tradizionali. Secondo Aldi UK, il rivenditore tedesco di alimentari ha registrato un fatturato record di £17,9 miliardi (circa €21,2 miliardi) nell'anno precedente, con un aumento del 16% rispetto al 2022. In modo ancora più significativo, i profitti prima delle imposte sono passati da £152,6 milioni a £536,7 milioni.

Tuttavia, il ritmo di Aldi è notevolmente diminuito quest'anno, con una riduzione occasionale della sua quota di mercato. Gli analisti del settore attribuiscono questo ai grandi magazzini britannici come Tesco, Sainsbury's, Asda e Morrisons che hanno lanciato promozioni "Aldi Price Match", con prodotti dello stesso prezzo di Aldi.

Il CEO di Aldi UK e Irlanda, Giles Hurley, ha annunciato piani per ulteriori riduzioni dei prezzi associate a investimenti. Ha espresso ottimismo riguardo ad ulteriori riduzioni dei prezzi prima di Natale, come riportato dal media britannico PA.

Lo specialista del settore Stephan Ruschen consiglia ai supermercati britannici di non apporre etichette "Aldi Price Match" sui prodotti pertinenti. "Questo concede implicitamente ad Aldi una posizione superiore, che detiene effettivamente come leader dei prezzi, ma non è necessario promuoverla attivamente", ha dichiarato.

In Germania non ci sono etichette del genere, ma c'è un'analoga attenzione sui prezzi di Aldi. Tutti i rivenditori stabiliscono i loro prezzi di partenza in base ad Aldi e li ajustano settimanalmente per allinearsi ai prezzi di Aldi, anche per prodotti marchiati come Nutella. Il settore della grande distribuzione organizzata in Germania preferisce informare i consumatori sulla varietà di prodotti scontati, con l'obiettivo di trasmettere: "Non c'è bisogno di recarsi in un negozio di discount".

Il Regno Unito si posiziona come il terzo mercato più importante di Aldi a livello globale, dopo la Germania e gli Stati Uniti, secondo l'Istituto di ricerca del commercio EHI. Con una quota di mercato del 10%, Aldi si classifica come il terzo maggiore supermercato dell'isola, seguito da vicino dal suo rivale Lidl, con circa l'8%.

