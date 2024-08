Alcuni manifestanti smantellano la barriera di sicurezza mentre numerosi individui si radunano fuori dal luogo della Convenzione Nazionale Democratica.

Traduzione:

Folla composta da famiglie con bambini in passeggino, studenti, figure politiche e manifestanti con striscioni e bandiere si è riunita lungo il percorso che conduce al United Center, sede della convention, per chiedere una tregua nel conflitto Israele-Hamas. La manifestazione principale si è svolta pacificamente, sebbene un gruppo si sia separato e abbia distrutto parti del recinto di sicurezza.

Alcuni manifestanti ribelli sono stati fermati e ammanettati dalle forze dell'ordine mentre tentavano di demolire un'ulteriore barriera eretta dalle autorità. La polizia ha indossato maschere antigas in risposta ai manifestanti che cercavano di abbattere la seconda recinzione. Le autorità hanno confermato che il perimetro di sicurezza interno che circonda il sito della convention è rimasto intatto e non ha rappresentato alcun pericolo per i partecipanti.

Il Superintendent della Polizia di Chicago, Larry Snelling, ha dichiarato che alcuni individui che hanno demolito la barriera hanno lanciato bottiglie d'acqua e altri detriti contro gli agenti di polizia. La situazione è stata gestita senza l'uso di bastoni o sostanze chimiche, secondo Snelling, che ha accompagnato i peacekeeper il lunedì.

Snelling ha affermato: "Quando gli individui si muovono all'interno di un gruppo con l'intenzione di promuovere atti di violenza o vandalismo, li fermeremo. Non tollereremo alcuna forma di distruzione nella nostra città."

Tra la folla, i partecipanti hanno intonato slogan come "Fine dell'occupazione ora" e "Il mondo intero ci sta guardando!" Rievocando le proteste contro la guerra del Vietnam che si sono svolte durante la illustre convention democratica del 1968 a Chicago, dove le forze dell'ordine hanno affrontato gli attivisti in diretta televisiva, le famiglie assistevano dalle loro verande o porte d'ingresso. Alcuni giovani indossavano keffiyeh, facevano bolle o sventolavano cartelli "pugni liberi".

La manifestazione ha coinciso con la passeggiata del Presidente Joe Biden attraverso il quasi deserto United Center, prevista per un discorso serale.

"Biden, non puoi evitare la responsabilità. Ti accusiamo di genocidio," hanno intonato i manifestanti a ritmo di percussioni. Hanno anche denunciato Biden come "Genocidio Joe" e hanno criticato la Vice Presidentessa Kamala Harris con frasi simili.

I manifestanti hanno dichiarato che i loro obiettivi erano invariati dal ritiro di Biden dalla corsa e dal rapido endorsement di Harris. Si aspettavano di amplificare il loro messaggio progressista davanti ai massimi responsabili democratici del paese.

"Le persone stanno morendo," ha detto Cameron Benrud, un 25enne insegnante di educazione speciale delle scuole superiori di Minneapolis. Ha viaggiato per cinque ore per partecipare alla manifestazione a Union Park, esortando gli ufficiali democratici a smettere di finanziare Israele.

"Vengo da una piccola Minnesota e mi sento completamente impotente. Devi agire," ha affermato.

Il Sindaco Brandon Johnson ha dichiarato che i preparativi erano stati meticolosamente implementati. "La città di Chicago eccelle in eventi come questi," ha dichiarato in una conferenza stampa. "Siamo pronti."

Gli organizzatori speravano in una partecipazione di oltre 20.000 persone alla manifestazione e al corteo del lunedì, ma solo poche migliaia di manifestanti erano presenti e gli ufficiali della città non hanno fornito un conteggio approssimativo.

L'organizzatore Faayani Aboma Mijana si è detto orgoglioso della partecipazione, data la "forte repressione" della città.

L'area di Chicago ospita una delle più grandi comunità palestinesi degli Stati Uniti, con autobus che trasportano attivisti da diverse regioni del paese.

Taylor Cook, un organizzatore con l'Freedom Road Socialist Organization, ha viaggiato da Atlanta per la manifestazione. Cook ha sottolineato l'obiettivo del gruppo di costringere tutti i democratici a denunciare il sostegno a Israele, con particolare attenzione a Harris.

"Ci rivolgiamo alla vice presidente Harris, lei è stata complice in questo. Molti credono che sia responsabilità esclusiva di Joe Biden, ma lei detiene la posizione di vice presidente," ha notato Cook. "Quindi, vi esortiamo a cessare il vostro contributo se volete il nostro appoggio."

I sostenitori pro-palestinesi si sono radunati nel parco, situato a ovest del distretto degli affari Loop, per la manifestazione prima del corteo.

Il candidato indipendente alla presidenza Cornel West si è rivolto all'assemblea, suscitando applausi entusiasti.

Quaranta sostenitori pro-Israele si sono aggirati nel parco durante la manifestazione, srotolando bandiere israeliane e mantenendo un atteggiamento per lo più silenzioso, circondati da circa venti poliziotti in bicicletta. Anche se occasionalmente le tensioni sono aumentate, non ci sono state conflitti fisici.

Josh Weiner, co-fondatore della Chicago Jewish Alliance, che ha camminato con il gruppo pro-Israele, ha espresso il loro intento come "esprimere la nostra presenza". Weiner ha citato il diniego dei permessi da parte della città.

"I manifestanti pro-Palestina hanno ottenuto numerosi permessi, persino un permesso per il corteo, che sembra dare un vantaggio leggermente fazioso," ha osservato Weiner.

Le tensioni tra gli attivisti della coalizione e la città sono persistite riguardo alla posizione e ai programmi della protesta. Un giudice ha dato ragione alla città, bloccando un percorso di marcia di circa 1 miglio, argomentando che lo spazio sarebbe stato insufficiente per le masse previste.

Inaspettatamente, né partecipanti né spettatori sono apparsi sul palco offerto dalle autorità cittadine vicino al United Center, sebbene otto gruppi fossero previsti per slot di 45 minuti il lunedì. In altri giorni, gruppi conservatori, tra cui l'Illinois Policy Institute think tank, diffonderanno discorsi.

Nel pomeriggio, il Poor People's Army di Philadelphia, campioni della giustizia economica, si sono riuniti a Humboldt Park prima di marciare per oltre 3 miglia verso il United Center.

Il dibattito politico alla manifestazione è stato profondo, con i manifestanti che esortavano gli ufficiali democratici a prendere posizione sul conflitto Israele-Hamas. I politici presenti alla convention non potevano ignorare le costanti richieste di azione.

La manifestazione è stata un testimone del potere della politica, riunendo un gruppo eterogeneo di individui con background diversi, uniti dalle loro preoccupazioni e richieste condivise.

