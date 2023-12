Alcune grandi farmacie stanno pianificando la distribuzione di pillole abortive, ma non in tutti gli stati

La FDA ha comunicato martedì sul suo sito web che le farmacie certificate per la distribuzione del mifepristone, che può essere utilizzato per l'aborto farmacologico, possono farlo direttamente a chi ha la prescrizione di un medico certificato.

Per la prima volta, questo consente alle farmacie ambulatoriali di dispensare il mifepristone, ha dichiarato Lewis Grossman, professore di legge presso l'American University Washington College of Law.

Ma questo non significa che tutte le farmacie dispenseranno il farmaco.

"In termini di impatto o meno negli Stati in cui l'aborto è vietato, credo che la risposta sia probabilmente no", ha detto Grossman. "Non vedo alcun effetto reale".

Non è chiaro quali altre farmacie chiederanno la certificazione o quale impatto avrà sull'accesso all'aborto nei luoghi in cui è vietato o limitato.

"Non è affatto chiaro se molte o tutte o la maggior parte delle farmacie, o le farmacie nelle aree più rurali, o le farmacie negli Stati rossi lo faranno in modo da aumentare significativamente l'accesso all'aborto farmacologico", ha detto Leah Litman, professore di diritto all'Università del Michigan, in una e-mail mercoledì.

Inoltre, "le farmacie per corrispondenza hanno già distribuito pillole con il permesso della FDA", ha scritto. "Quindi la possibilità di ottenere un aborto farmacologico esisteva già prima di quest'ultima decisione".

Uno standard diverso

In un aborto farmacologico, il mifepristone viene utilizzato insieme a un altro farmaco chiamato misoprostolo per interrompere la gravidanza. Il mifepristone blocca un ormone chiamato progesterone, necessario per il proseguimento della gravidanza. Il misoprostolo può già essere distribuito dalle farmacie.

In una dichiarazione di mercoledì, Walgreens ha detto che sta "lavorando alla registrazione e alla necessaria formazione dei nostri farmacisti, oltre a valutare la nostra rete di farmacie in termini di dove normalmente dispensiamo i prodotti che hanno requisiti aggiuntivi della FDA e li dispenseremo in conformità con le leggi federali e statali".

CVS ha dichiarato in un comunicato: "Abbiamo intenzione di richiedere la certificazione per dispensare il mifepristone dove è legalmente consentito".

Honeybee Health, una società di farmacie online che forniva e spediva farmaci abortivi, ha pubblicato martedì sulla sua pagina Facebook verificata che "è diventata ufficialmente la prima farmacia certificata a dispensare farmaci abortivi".

La farmacia online può distribuire le pillole solo negli Stati in cui è consentito.

"All'inizio della pandemia, Honeybee Health è diventata rapidamente la prima farmacia digitale a fornire e spedire l'aborto farmacologico. Siamo orgogliosi di collaborare con la maggior parte dei fornitori di aborto in telemedicina negli Stati Uniti e di lavorare a stretto contatto con il nostro produttore per contribuire a stabilire gli elevati standard richiesti per la certificazione in risposta all'adeguamento della FDA al programma REMS", si legge nel post su Facebook. REMS si riferisce al programma di valutazione e mitigazione dei rischi per il mifepristone.

Ma per molte farmacie ci vorrà un po' di tempo per rivedere e decidere se sottoporsi al processo di certificazione - e il processo di certificazione può essere complicato.

"Il mifepristone non è il tipo di farmaco per il quale è normalmente richiesta una certificazione farmaceutica", ha detto Grossman. "E questo particolare regime di certificazione farmaceutica sembra molto più oneroso di quanto ci si aspetterebbe per un farmaco casuale con un profilo di sicurezza simile".

L'American Society of Health-System Pharmacists ha dichiarato in un comunicato che "la modifica della FDA non obbliga le farmacie a tenere in magazzino o a dispensare il mifepristone, né sostituisce le leggi statali che limitano la prescrizione o la dispensazione del farmaco".

Effetti sull'accesso all'aborto

Secondo Litman, rimangono alcuni interrogativi su come i cambiamenti potrebbero influenzare il panorama dell'accesso all'aborto.

"Non è chiaro se l'ultima mossa della FDA significhi che gli Stati non possano applicare restrizioni diverse sull'aborto contro i medici che prescrivono l'aborto farmacologico, o contro i farmacisti che compilano le prescrizioni, o contro le persone che assumono l'aborto farmacologico per indurre un aborto", ha detto Litman. Inoltre, non è chiaro se chi vive in uno Stato con restrizioni all'aborto possa utilizzare i servizi di teleassistenza per ottenere una prescrizione di mifepristone e farsela recapitare per posta.

Nei luoghi in cui l'aborto era vietato o fortemente limitato prima dell'aggiornamento della FDA, rimane vietato o limitato, ha dichiarato Elizabeth Nash, principale collaboratrice politica per le questioni statali presso il Guttmacher Institute, un'organizzazione no-profit per la salute riproduttiva.

"La modifica apportata dalla FDA, che consente la dispensazione in farmacia, significa che ci sono più opzioni di accesso per le persone negli Stati in cui l'aborto non è fortemente regolamentato e i diritti all'aborto sono protetti. Dove l'aborto è stato vietato, l'aborto rimane vietato", ha detto Nash.

"Quello che stiamo vedendo ora è che se uno Stato ha vietato l'aborto, l'aborto farmacologico non è disponibile. Credo che vedremo come si svilupperà questa tensione tra l'autorità della FDA su farmaci e dispositivi e le leggi statali", ha aggiunto. "Potremmo assistere a cause giudiziarie proprio su questo tema dell'autorità della FDA e delle leggi statali".

Andrea Miller, presidente del gruppo di difesa National Institute for Reproductive Health, ha elogiato i cambiamenti della FDA, definendoli un "importante passo avanti" in termini di aumento dell'accesso ai farmaci abortivi, ma ha affermato che esiste una "spiacevole realtà".

"La spiacevole realtà è che in questo momento ci sono più di una dozzina di Stati in cui l'aborto è illegale o quasi, è vietato. E purtroppo, proprio come le persone sono costrette a fare ora, è probabile che alcune persone negli Stati in cui l'aborto è vietato possano scegliere di recarsi in un altro Stato per cercare un aborto farmacologico", ha detto la Miller.

"Non crediamo che nessuno debba essere costretto a viaggiare in questo modo e certamente, man mano che la questione va avanti, ci sono molti avvocati molto intelligenti che stanno esaminando la questione di come saranno incorporati nelle farmacie e nelle catene di farmacie, e dove questo può accadere - e come queste diverse disposizioni federali e statali si intersecano", ha detto.

La certificazione farmaceutica della FDA per il mifepristone richiede alle farmacie di tracciare le spedizioni e di tenere un registro dei prescrittori, dei destinatari e dei numeri di lotto di ogni farmaco dispensato. Questo "inibisce la creazione di una rete di distribuzione secondaria per questo farmaco", ha detto Grossman, come nel caso in cui le persone in uno stato con accesso inviino il farmaco a coloro che si trovano in stati con restrizioni all'aborto.

Ricevi la newsletter settimanale della CNN Health

Iscriviti qui per ricevere ognimartedìThe Results Are In with Dr. Sanjay Guptaedal team di CNN Health.

Ha chiesto: "Uno Stato che sta perseguendo qualcuno per diversione ha accesso a quei registri? Perché se così fosse, sarebbe un disincentivo a fornirla alle persone negli Stati che la vietano".

Il fatto che gli Stati possano applicare leggi restrittive sull'aborto contro persone che "forniscono, facilitano l'accesso o ottengono un aborto farmacologico" a qualcuno in un altro Stato o all'interno di uno stesso Stato dipende in parte da una dottrina nota come "preemption", in base alla quale una legge statale che mina lo scopo o gli obiettivi della legge federale non può essere applicata, ha detto Litman.

Nell'attuale clima politico, "è tutt'altro che chiaro" se la Corte Suprema degli Stati Uniti affermerà che le recenti azioni della FDA "prevaricano" le leggi statali che limitano l'accesso all'aborto farmacologico, ha detto Litman, o che le leggi statali sono prevaricate nella misura in cui regolano l'aborto farmacologico.

Carma Hassan della CNN ha contribuito a questa relazione.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com