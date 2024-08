- Alcune coppie di gabbiani in viaggio verso la Turingia

Negli ultimi anni, gli Aquile Bianca hanno nuovamente fatto ritorno in Turingia. Attualmente, ci sono fino a quattro coppie nidificanti di questi grandi rapaci nello stato, come ha informato il Ministero dell'Ambiente all'esponente dell'FDP Dirk Bergner a Erfurt in risposta a una richiesta. Per la prima volta, una coppia nidificante è stata avvistata nella regione dell'Altenburger Land nel 2001. Negli anni successivi, questi impressionanti rapaci hanno anche nidificato nei distretti del Kyffhäuser e Saale-Orla.

"Sulla base dei dati attuali, non vi è alcuna indicazione di un calo," ha detto il ministero. Bergner aveva sottolineato che c'è nuovamente una popolazione di Aquile Bianca nello stato confinante della Sassonia.

I rapaci più comuni in Turingia sono il Poiana e la Ghiandaia, con un'media di circa 3.000 coppie nidificanti ciascuno, secondo il Ministero dell'Ambiente. Il Falco Pellegrino, la cui endangered è spesso discussa in connessione con i turbini eolici, ha un'media di 1.400 coppie nidificanti nello stato.

Oltre all'Aquila Bianca, il Falco Pescatore è anche una rarità per gli osservatori, con cinque o sei coppie trovate nelle regioni orientali della Turingia di Altenburger Land e Greiz, nonché nel Südharz. Tuttavia, il rapace più raro in Turingia è il Falco di Montagu, stimato in una sola o due coppie nidificanti.

Mentre le Ghiandaie sono comuni e possono essere trovate anche nidificando nei sottotetti degli edifici residenziali, i Falchi Peregrino e Merlino sono rari. Ci sono un massimo di 120 coppie nidificanti di Falchi Peregrino e circa 50 nello stato - principalmente nella Turingia meridionale, comprese le regioni di Schmalkalden-Meiningen e Wartburg. both Goshawks e Sparrowhawks si concentrano anche su aree con una alta percentuale di foresta, ha detto il ministero.

Nelle tendenze a breve termine della popolazione - il ministero si riferisce solitamente a un periodo di dieci anni - l'osservazione di sette specie di rapaci è rimasta stabile, comprese la Ghiandaia e il Falco Pellegrino. Gli esperti hanno osservato un aumento del Falco di Montagu e del Goshawk. Tuttavia, hanno anche registrato un significativo calo del Harrier Palustre, di cui ci sono 130-160 coppie nidificanti.

