Alcaraz, scontento, ha incontrato un rivale che ha scelto di ritirarsi

Carlos Alcaraz, campione dello US Open dell'anno scorso, ha incontrato un'imprevista sconfitta al secondo turno, cadendo di fronte all'outsider Botic van de Zandschulp con il punteggio di 1:6, 5:7, 4:6. Alcaraz, apparso confuso e deluso, ha attribuito la sconfitta a una lotta interiore. "È stata una guerra nella mia mente durante la partita", ha dichiarato. Ammettendo di aver lottato per mantenere il controllo delle proprie emozioni, il 21enne spagnolo ha affermato: "Stavo giocando contro il mio avversario e contro me stesso oggi. Le mie emozioni erano ovunque".

Con una rapida sconfitta in soli 2 ore e 19 minuti, Alcaraz ha subito il suo più rapido passo falso a New York dal momento in cui ha conquistato il titolo. "Non è questo che mi aspetto se aspiro alla grandezza", ha espresso la sua delusione in precedenza. "Devo migliorare, devo imparare". Il solito composto giocatore ha imprecato, si è colpito la fronte e ha discusso con la sua squadra, ma senza risultato. Nel frattempo, il suo avversario olandese Botic van de Zandschulp stava ottenendo una vittoria di carriera, incapace di esprimere la sua gioia in modo adeguato, dicendo: "Sono senza parole. Stasera è stata un'esperienza straordinaria per me".

Classificato al 74° posto a livello globale, van de Zandschulp non era riuscito a superare il secondo turno in alcun torneo quest'anno. Dopo una scarsa prestazione al Roland Garros e ciò che ha definito il suo "peggiore gioco mai", aveva persino considerato l'idea di abbandonare il tennis in estate. "Stavo dicendo la verità", ha chiarito. "Il pensionamento era una scelta contemplata a causa di alcuni infortuni persistenti".

Come a sorpresa per tutti, van de Zandschulp si è ripreso, riacquistando la sua fiducia attraverso tornei minori come quello di Lüdenscheid. Contro ogni aspettativa, ha sconvolto il mondo del tennis, battendo il numero uno del mondo al secondo turno. Nel 2019, van de Zandschulp aveva raggiunto i quarti di finale dello US Open come qualificato, mentre Alcaraz, che ha vinto i titoli del Roland Garros e di Wimbledon quest'anno, ha costantemente raggiunto almeno i quarti di finale dello US Open.

Alcaraz era in un momento di difficoltà e il suo gioco iniziale è stato deludente. Perse tutti i suoi servizi nel primo set, con il primo set che si concluse in soli 30 minuti. Finalmente riuscì a prendere il controllo del servizio di van de Zandschulp per pareggiare 2:2 nel secondo set, esultando. Tuttavia, van de Zandschulp rimase imperturbabile e continuò a fare pressione su Alcaraz con il suo gioco aggressivo e il successo alla rete. Infuriato, Alcaraz sospettò che van de Zandschulp potesse compiere un'imprevista rimonta durante la partita, segnalando che temeva che van de Zandschulp potesse fare qualcosa di straordinario. Quando van de Zandschulp ottenne la decisiva

