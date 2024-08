- Alba Berlin si allunga con il tiro alla porta Matt Thomas

Alba Berlino, una squadra della Basketball Bundesliga, ha pianificato i prossimi movimenti del personale per la stagione prossima. Il club ha annunciato di aver prolungato il contratto del guardia tiratrice Matt Thomas di un anno, fino all'estate del 2025. Il 30enne si è distinto nella stagione precedente per la sua precisione al tiro da tre punti, vicina al 50 percento.

"Matt è un professionista modello - come ogni nuovo acquisto, ha avuto bisogno di un po' di tempo per adattarsi al nostro stile. Ma tutti hanno visto nella seconda metà della scorsa stagione quanto sia un incredibile giocatore," ha dichiarato il direttore sportivo di Alba Berlino, Himar Ojeda, in una dichiarazione.

Il 6'3" statunitense punta sulla costanza: "È la prima volta nella mia carriera che posso restare con lo stesso club e nella stessa città per una seconda stagione," ha detto Thomas. "Avere quella continuità e stabilità è stato un fattore chiave nella mia decisione."

