Alaska Airlines ha concluso l'acquisto di Hawaiian Airlines per 1,9 miliardi di dollari.

Il 14 marzo, Alaska Airlines ha annunciato il completamento dell'acquisizione da $1.9 miliardi di Hawaiian Airlines, dopo aver ottenuto l'approvazione dal Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti.

Le due compagnie aeree hanno concordato martedì di preservare importanti rotte hawaiane e implementare garanzie per i consumatori, in base a un accordo di sei anni.

A agosto, il Dipartimento di Giustizia ha deciso di non ostacolare la fusione annunciata a dicembre tra Alaska, la quinta più grande compagnia aerea domestica degli Stati Uniti, e Hawaiian, la decima più grande.

Il CEO di Alaska, Ben Minicucci, ha dichiarato in un'intervista che la fusione avrebbe aumentato la concorrenza e i benefici per i consumatori, migliorando l'accesso a entrambe le reti e fornendo ad Alaska l'accesso alla flotta di aerei di grandi dimensioni di Hawaiian.

"Sono solo alcuni strumenti in più nel nostro kit per distribuire gli aerei in tutta la nostra rete", ha detto Minicucci. "Porre l'aereo giusto nel mercato giusto per ottenere i migliori risultati per l'entità collettiva".

Minicucci ha previsto che la compagnia aerea avrebbe raggiunto almeno $235 milioni di risparmi operativi nel terzo anno.

Sotto la presidenza di Joe Biden, il Dipartimento di Giustizia è stato attivo nell'ostacolare la consolidazione delle compagnie aeree. A marzo, JetBlue Airways e Spirit Airlines hanno annullato il loro piano di fusione da $3,8 miliardi a causa del blocco del accordo da parte di un giudice federale per motivi antitrust, dopo una causa intentata dal Dipartimento di Giustizia.

L'agenzia ha anche contestato la joint venture del 2020 tra American e JetBlue, la "Northeast Alliance", per i voli verso e da New York City e Boston.

Alaska e Hawaiian hanno concordato, sotto la supervisione del Dipartimento dei Trasporti, di tutelare il valore dei premi per i viaggiatori frequenti, mantenere i servizi esistenti sulle importanti rotte hawaiane verso il continente e le regioni interisole, garantire l'accesso competitivo all'aeroporto di Honolulu e offrire crediti di viaggio o miglia per i premi per i disservizi causati dalla compagnia aerea stessa.

Le azioni di Hawaiian Airlines saranno ritirate dal Nasdaq mercoledì, secondo quanto dichiarato da Alaska, e l'entità combinata continuerà a essere scambiata con il simbolo ALK sulla Borsa di New York.

