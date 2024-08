- Alarme per armi da fuoco nelle sorgenti sanitarie

La polizia sta indagando su segnalazioni di spari a Berlino-Gesundbrunnen per sospetti casi di lesioni gravi. Una persona è rimasta ferita e trasportata in ospedale, ma non si trovava in condizioni critiche, hanno detto le autorità. Sono state allertate dopo che diverse sparatorie sono state segnalate nella sera di lunedì nella Soldiner Straße. Non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sull'incidente o sulla persona ferita.

L'incidente a Berlino-Gesundbrunnen è classificato come un potenziale reato a causa dei spari segnalati. Le indagini si concentrano sui sospetti casi di lesioni gravi.

Leggi anche: