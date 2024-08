- Alarme di sabotaggio nell'esercito tedesco: livelli di acqua anormali

La Polizia e la Protezione dello Stato stanno indagando su un incidente di sicurezza alle opere idrauliche della base aerea della Luftwaffe di Colonia-Wahn a causa del sospetto di un atto di sabotaggio contro le Forze Armate Tedesche. "Valori anomali dell'acqua" e poi un buco nella recinzione sono stati scoperti, ha dichiarato un portavoce delle Forze Armate Tedesche a Colonia di fronte alla base.

L'area militare è stata subsequently isolata per ore. La Polizia, la Polizia Militare ("Rangers del Campo") e il Servizio di Sicurezza Militare (MAD) erano presenti. Non sono state confermate segnalazioni di casi di malattia tra i soldati dopo il controllo.

L'accesso alla base è stato impedito per ore, ma poi è stato riaperto. various units are accommodated in Cologne-Wahn. Also based there is the Transport Wing of the German Armed Forces, responsible for the travel of the Federal President and Chancellor, cabinet members and high-ranking government officials.

Gli esperti hanno messo in guardia per qualche tempo su azioni contro militare e infrastrutture.

Da quando la Russia ha attaccato l'Ucraina, la situazione di sicurezza in Europa è stata rivalutata complessivamente. Gli esperti di sicurezza hanno ripetutamente avvertito che l'infrastruttura militare potrebbe anche essere un obiettivo di tentativi di spionaggio o sabotaggio.

Le Forze Armate Tedesche hanno parlato di un "incidente" di cui il servizio operativo è venuto a conoscenza attraverso valori anomali dell'acqua. Poi è stato scoperto il buco nella recinzione che porta alle opere idrauliche della base. Le indagini sui valori dell'acqua modificati sono in corso e potrebbero richiedere del tempo, secondo gli esperti.

C'è il sospetto di sabotaggio

Un portavoce del Ministero della Difesa ha dichiarato a Berlino che la base è stata chiusa per le indagini "perché c'è il sospetto di un tentativo di intrusione o di un'intrusione illegale avvenuta". Ha detto: "C'è anche il sospetto di sabotaggio". Il tenente colonnello Ulrich Fonrobert, che parla per le Forze Armate Tedesche nella Renania Settentrionale-Vestfalia, ha detto: "Ieri notte c'è stato un incidente alla base dietro di noi. Questo incidente ha portato alla chiusura della base da allora". Le Forze Armate Tedesche prendono questo incidente molto sul serio.

In una situazione generale tesa, sono state fatte anche osservazioni sospette ai margini della base aerea NATO di Geilenkirchen - da lì partono e atterrano voli di ricognizione. Le segnalazioni di un blocco della base aerea militare sono state smentite. Tuttavia, secondo le informazioni dei circoli di sicurezza, una persona nei pressi dell'aeroporto è stata fermata per essere interrogata. Tuttavia, il sospetto non è stato confermato. Un'autorità di sicurezza ha ordinato tuttavia l'esame dell'acqua potabile anche lì. Tuttavia, non sono state trovate anomalie.

Il politico della sicurezza avverte della guerra ibrida della Russia

Il presidente del Comitato di Controllo Parlamentare del Bundestag, Konstantin von Notz (Verdi), ha avvertito di fronte al sospetto di sabotaggio alla base aerea della Luftwaffe di Colonia-Wahn della guerra ibrida della Russia. "Se i sospetti vengono confermati, i reali pericoli della guerra ibrida che la Russia di Putin sta conducendo contro le democrazie occidentali per la nostra società diventeranno nuovamente evidenti", ha detto all'editoriale network Germany (RND).

"Ci sono quasi daily cyberattacks, campagne diffuse di disinformazione che promuovono partiti e individui anti-democratici in Germania, Europa e negli Stati Uniti, con l'obiettivo di dividere la nostra società, ma c'è anche spionaggio e sabotaggio", ha avvertito. Von Notz ha richiesto: "Le indagini alla base aerea tedesca di Colonia-Wahn devono essere perseguite risoluta

Leggi anche: