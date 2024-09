- "Alarmante immagine": le preoccupazioni del settore

Segnali di allarme risuonano nell'industria tedesca. Sta attraversando uno stress senza precedenti, con circa il 20% del suo valore industriale a rischio, secondo uno studio sponsorizzato dalla Federazione delle Industrie Tedesche (BDI). Per mantenere la sua competitività a livello globale entro il 2030, sono necessari ulteriori 1.4 trilioni di euro di investimenti pubblici e privati.

Il presidente della BDI, Siegfried Russwurm, ha dipinto un quadro cupo martedì a Berlino. La Germania è scivolata indietro in quasi tutti i settori rispetto ad altri paesi negli ultimi anni e ha un problema di posizione fondamentale. Il rischio di deindustrializzazione attraverso la silenziosa partenza e l'abbandono di numerosi piccoli e medi imprese sta aumentando costantemente.

Sirena per l'industria

Martedì, la BDI, insieme alla società di consulenza strategica Boston Consulting Group e all'Istituto della Contea di German (IW), ha presentato un'analisi estesa che evidenzia sia le forze che le opportunità del settore industriale tedesco, con milioni di dipendenti. I risultati sono altrettanto preoccupanti per l'industria quanto un rapporto del precedente premier italiano e presidente della BCE, Mario Draghi, sulla situazione dell'UE. Draghi ha avvertito che l'economia europea deve diventare significativamente più innovativa per evitare di perdere la competizione con gli USA o la Cina.

La BDI denota i risultati come un richiamo alla sveglia. "I problemi nel paese si stanno moltiplicando", ha detto Russwurm. Il settore contribuisce significativamente di più alla prosperità del paese, con circa il 20% del Valore Aggiunto Lordo, rispetto ad altre economie sviluppate. "Tuttavia, attualmente, il modello di business della Germania è in grave pericolo".

Numerosi punti deboli

Russwurm ha evidenziato i prezzi dell'energia in aumento, l'infrastruttura dei trasporti obsoleta, un sistema fiscale non competitivo e incertezze politiche. A ciò si aggiungono i costi del lavoro elevati, la carenza di manodopera in aumento, la burocrazia eccessiva, lo sviluppo lento delle reti di energia e la digitalizzazione lenta.

In particolare, la copertura della fibra di vetro per le moderne applicazioni digitali in Germania è significativamente indietro rispetto ad altri paesi. Con una copertura attuale del solo 39%, le aziende tedesche sono indietro rispetto a paesi come la Spagna o la Francia in questo ambito. "L'infrastruttura digitale della Germania è quindi scarsamente equipaggiata per la prossima rivoluzione dell'IA", conclude lo studio.

Fondamenti vacillanti

A differenza del passato, questi svantaggi competitivi non possono più essere bilanciati dai tradizionali punti di forza dell'industria tedesca - produttività e innovazione. Inoltre, "diversi pilastri del successo industriale della Germania si sono indeboliti contemporaneamente: l'era degli importazioni di gas fossili a basso costo è probabile che sia finita per il prevedibile futuro a causa dell'attacco russo all'Ucraina". Si dice anche che il vantaggio in settori come la tecnologia dei motori a combustione interna sta perdendo importanza.

In primo luogo, l'industria automobilistica tedesca e le aziende del settore energetico fossile si trovano di fronte a un mercato globale in rapido ridimensionamento per le loro tecnologie di base. Senza misure urgenti, la Germania si trova di fronte a uno scenario di deindustrializzazione graduale, con i settori ad alta intensità energetica che spostano progressivamente la produzione verso altri luoghi, il settore automotive che perde quote di mercato nell'elettromobilità e le aziende tedesche che rimangono indietro nelle tecnologie future.

Il direttore dell'IW, Michael Hüther, ha detto, in riferimento all'interconnessione dei settori industriali, che la debolezza di un singolo ramo potrebbe mettere a rischio la creazione di valore complessiva in situazioni di crisi.

Russwurm ha chiamato per una "grande iniziativa" nella politica per spingere la Germania avanti nella competizione globale e raggiungere gli obiettivi di trasformazione economica a basse emissioni di carbonio. I settori come l'acciaio devono adattare i loro processi di produzione.

La Germania deve reinventarsi come nazione industriale, secondo lo studio. Questa trasformazione richiede uno dei maggiori sforzi dal periodo post-bellico.

Alti Prezzi

Russwurm ha descritto i menzionati 1.4 trilioni di euro di investimenti come "una somma astronomica di denaro". Tuttavia, non trasformarsi sarebbe ancora più costoso. In particolare, la somma comporta significativi investimenti in infrastrutture, istruzione e edifici - nonché la riduzione delle dipendenze nelle catene di fornitura di prodotti critici e il "verdi" dell'industria.

Più di due terzi dei 1.4 trilioni di euro sarebbero investimenti privati, ma attualmente ci sono insufficienti incentivi statali per indurre le aziende a investire. Tuttavia, la Germania ha una forte posizione di partenza in aree come le tecnologie climatiche, l'automazione industriale e la salute per costruire nuove catene di creazione di valore industriale.

Piani del governo insufficienti

L'economia sta attraversando una fase di rallentamento della crescita. Il governo federale sta lavorando per attuare un'iniziativa di crescita - i piani includono il miglioramento della deprezzazione degli investimenti, la riduzione della burocrazia e gli incentivi per le ore di lavoro più lunghe. Tuttavia, la BDI trova questi piani insufficienti. L'associazione chiede riforme fondamentali, come quelle fiscali e dell'energia. Ad esempio, l'industria ad alta intensità energetica ha bisogno di un sostegno finanziario mirato e un migliore accesso alle fonti energetiche a basse emissioni di carbonio.

I segnali di allarme della BDI prefigurano un futuro potenziale in cui la Germania si trova di fronte a una deindustrializzazione graduale, con vari settori che spostano la produzione all'estero e il paese che rimane indietro nelle tecnologie future. Per evitare questo scenario futuro, è necessario un investimento significativo di 1.4 trilioni di euro entro il 2030 per generare una crescita innovativa e trasformare la Germania in una potenza industriale sostenibile.

