Alan Pardew lascia il CSKA Sofia dopo che i tifosi avrebbero insultato i giocatori con toni razzisti

Pardew, nominato manager ad aprile, ha annunciato di voler lasciare il club bulgaro dopo le azioni di un "piccolo gruppo di tifosi razzisti organizzati" durante la partita contro il Botev Plovdiv.

"Gli eventi che si sono verificati prima e dopo la partita contro il Botev Plovdiv sono stati inaccettabili non solo per me, ma anche per il mio assistente Alex Dyer e per i miei giocatori", ha dichiarato Pardew, che è entrato nel club come direttore tecnico nel 2020, in un comunicato pubblicato sul sito web della squadra.

Il mese scorso il CSKA ha perso la finale di Coppa di Bulgaria contro il rivale Levski Sofia. Una settimana dopo la partita, mentre la squadra del CSKA arrivava per giocare una partita di campionato contro il Botev Plovdiv, un gran numero di tifosi arrabbiati si è radunato fuori dallo stadio, secondo quanto riportato.

Quattro giocatori neri sarebbero stati oggetto di insulti razzisti e di lanci di banane, secondo quanto riportato da Sky Sports. I giocatori si sono inizialmente rifiutati di giocare la partita in seguito agli insulti subiti, ma sono stati poi convinti a farlo, secondo quanto riportato.

La CNN ha contattato il CSKA Sofia in merito alla partenza di Pardew e ai presunti abusi razziali subiti dai membri della squadra, ma non ha ancora ricevuto risposta.

"I nostri giocatori hanno deciso di giocare per lealtà verso il club e per proteggerlo", ha scritto Pardew nel comunicato.

"Questo piccolo gruppo di tifosi razzisti organizzati, che ha cercato di sabotare la partita, non è ciò che voglio per allenare la squadra", ha detto l'ex capo del Newcastle e del Crystal Palace.

Pardew ha poi espresso la sua gratitudine a tutti i "veri tifosi del CSKA" per la loro "passione e il loro sostegno", aggiungendo che "è stato un privilegio far parte e servire questo grande club".

"Purtroppo il mio tempo qui è giunto al termine".

Pardew lascia il club insieme al suo assistente Alex Dyer, che è nero.

Sam Krumov della CNN ha contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com